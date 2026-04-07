Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 27. hafta erteleme mücadelesinde Göztepe ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesi İzmir’e ulaştı. Sarı-kırmızılı kafileyi havalimanında karşılayan taraftarlar, takıma yoğun ilgi gösterdi.
Taraftarlardan havalimanında büyük ilgi
İstanbul’dan öğleden sonra hareket eden Galatasaray kafilesi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na iniş yaptı. Takımın İzmir’e ulaşmasıyla birlikte havalimanında toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar, tezahüratlar eşliğinde futbolculara sevgi gösterisinde bulundu.
Yoğun ilgi altında karşılanan ekip, güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.
Kritik mücadele öncesi hazırlıklar tamam
Galatasaray, Göztepe ile yarın saat 20.00’de deplasmanda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesinde sarı-kırmızılı ekip, İzmir’de kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Eksikler dikkat çekti
Sarı-kırmızılılarda önemli eksikler bulunuyor. Sakatlığı devam eden Victor Osimhen ile kırmızı kart cezalısı Abdülkerim Bardakcı, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
Buna karşın Abdülkerim Bardakcı’nın takımla birlikte İzmir’e gelmesi dikkat çekti.
Geri dönen isimler teknik heyeti sevindirdi
Sakatlığını atlatan Gabriel Sara ile cezasını tamamlayan Leroy Sane, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sahadaki yerini alabilecek.
Galatasaray’da gözler, zorlu deplasmanda alınacak sonuca çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı ekip, İzmir’den galibiyetle ayrılarak zirve yarışındaki iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.