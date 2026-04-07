İzmir'de her geçen gün dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Meslek Fabrikası'nın tahliye süreci ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin direnişi sürmeye devam ediyor. Meslek Fabrikası'nın tahliye sürecinde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ile AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan karşı karşıya gelmiş, Cemil Tugay İnan'ın kendisine hımbıl dediğini söylemiş ve sert çıkmıştı.

O başkandan dikkat çeken görüşme!

Dün meslek fabrikası önünde ilçe belediye başkanları kol kola set oluştururken, bugün dikkat çeken bir görüşme gerçekleşti. Yaşanan tüm gelişmelere rağmen Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'la Ankara'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede ayrıca; AK Parti Bergama İlçe Başkanı Hasan Şahin, MHP Bergama İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Engin ve CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz da yer aldı.