Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir'de Meslek Fabrikası önünde büyüyen tartışmalar, CHP örgütü, Büyükşehir işçileri ve memurları tarafından nöbet tutularak ikinci gününde de devam ediyor. Eylem alanına gelen CHP İzmir Milletvekilleri Yüksel Taşkın ve Deniz Yücel basın mensuplarına dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yücel: Dava devam ederken buranın ele geçirilmesi teamüllere aykırı

Nöbet ve eylem alanına dair değerlendirme yapan CHP'li İzmir Milletvekili Deniz Yücel, "Büyük bir hukuksuzlukla karşı karşıyız. 80 senedir tapusu İzBB'ye ait olan ve İzBB'nin gençlere imkan sunan tarihi eski un fabrikası şu anki meslek harikası hukuki süreçler tamamlanmadan dün sabaha karşı yüzlerce polis marifetliye zabdedildi. Cemil tugay dün bu binaya alınmadı. Biz de Vekil olarak bu binaya dün zor girdik. Vakıflar kanunundaki değişiklikle bu bina vakıflar genel müdürlüğünün tasarrufuyla tapusu vakıflara kaydedildi. İzBB tarafından yargı süreci başlatıldı Yürütmeyi durdurma kararları verdirildi ama bu kararlar kaldırıldı. Dava devam ederken polis zoruyla buranın ele geçirilmesi teamüllere aykırı. Belediye, muhalefet partiye ve CHP'li ise o zaman yargı, hukuk, kolluk kuvvetleri başka bir akla hizmet ediyor. Burada bir kötü niyet var. Dün akşam Cemil Tugay direniş çağrısında bulundu ve nöbet başlattı. Bu nöbete destek vermek için biz buradayız. Duyarlı vatandaşlarımız da bu alanı dünden beri dolduruyor. Sabaha kadar buradayız. Yarın da başka arkadaşlarımız burada olacak” dedi.

"Burada niyet ben yaptım oldu demek"

Meslek fabrikasının kapılarının kilitlerinin değiştirilmesi hakkında öne sürülenlere cevap veren Yücel, "Polis de kendilerine verilen talimatı yerine getiriliyor. Biz bu emri kanunsuz olduğunu söylüyoruz kanunsuz emri de yerine getirmek suçtur bunu söylüyoruz. İçerde bir tahribat yapıldığına dair bir bilgi yok ama kilitlerin değişildiğini içerde çalışan arkadaşlarımız bize aktardı. Kimsenin bir şey kaçırdığı yok ama içerde kaybolması dahilinde ekonomik zarar doğuracak eşyalar var. Niyet burada ben yaptım oldu demek” diye konuştu

Taşkın: Bazı AK Partili vekiller sessiz bundan sonra ses çıkarırlarsa otantik değil

Yüksel Taşkın, "Bu İzmir'e özgü bir şey değil. Galata kulesine çöküldü. Biz oraya çok ciddi bir masraf yaptık ve elimizden alındı. Biz zaten bunların olacağını söyledik. Yerebatan Sarnıcı'nda da aynı durum var. Sadece İzmir'e özgü bir durum değil. Cemil başkanın haklı isyanına İzmirli kayıtsız kalmıyor. Bu aslında İzmir'de yoğun bir şekilde yaşanıyor ama Türkiye genelinde de yaşanıyor. Atanmışlarsa saldırı olarak nitelendiriyoruz. Yerel yönetimlere yapılan her saldırı bize değil vatandaşa yapılıyor. Son derece haklıyız. İzmir halkı adına biz bu mücadeleyi sürdüreceğiz. İzmir halkının değerlerine sahip çıkışına cezalandırılması var. Fark edildiyse, İzmir'deki AK Partili milletvekillerinin bir kısmı bu tartışmalara hiç girmiyorlar bile, dikkat edin. Çok yani isim de kullanmak istemiyorum, Bu ilin AK Partili Vekillerinden bir veya iki kişinin çok fazla aktif olduğunu görüyoruz. Diğerlerini belki İzmir halkının o unutmayan hafızasını, demokrasi kültürünü, bilincini belki hatırlıyorlar, o yüzden ürküyorlar. Belki onlar da bilinçaltında bunun çok yanlış, hatalı bir şey olduğunu görüyorlar, bilmiyorum ama günün sonunda o tarafta da öyle çok büyük bir savunma da yok diye düşünüyorum” şeklinde konuştu