Son Mühür / Atakan Başpehlivan Karabağlar Belediye Meclisi Nisan ayı olağan birinci oturumu Başkan Helil Kınay’ın öncülüğünde gerçekleşti. Encümen üyelerinin, meclis ihtisas komisyonu üyelerinin ve başkanvekillerinin seçildiği meclis oturumu CHP’li ve AK Partili meclis üyeleri arasında önemli tartışmalara sahne oldu.
AK Parti Grubu meclisi terk etti
Karabağlar Belediye Meclisi’nde başkanvekilleri ve divan kâtip üyelerinin seçimi sorunsuz tamamlanırken, encümen üyelerinin belirlenmesi öncesinde yaşanan gelişmeler oturuma damga vurdu. Başkan Helil Kınay’ın talep ettiği 15 dakikalık aranın planlanan sürenin üzerine çıkması, muhalefetin tepkisini çekti. AK Parti Grup Başkanvekili Fırat Eroğlu, sürenin aşılmasına itiraz ederek oturumu terk etti. Eroğlu’nun ayrılmasının ardından toplantı kısa süreli aksarken, AK Partili Hasan Acar’ın oturumda kalması ve karar yeter sayısının bulunması üzerine meclis kaldığı yerden devam etti.
Karabağlar Meclisi’nde seçilen meclis üyelerinin isimleri şu şekilde:
- Meclis Birinci Başkanvekili: Serkan Yıldız
- Meclis İkinci Başkanvekili: Kazım Erten
- Divan Katip Üyeleri: Ezgi Aktaş, Kadir Dalgıç, Serap Eyce
- Encümen Üyeleri: Rahile Yeni, Burcu Ugantaş, Selami İyier
- İmar Komisyonu: Rahile Yeni, Kadir Dalgıç, Nedim Topaloğlu, Fırat Eroğlu, Hasan Acar
- Plan Bütçe Komisyonu: Rahile Yeni, Ömer Öktem, Kerim Ülge, Kazım Erten, Uğur Özcan
- Sağlık Komisyonu: Nurcan Pirgan Çakır, Ezgi Aktaş, Selami İyier, Ahmet Canbaz, Cihan Demir
- Hukuk Komisyonu: Burcu Ugantaş, Serkan Yıldız, Mehmet Türkbay, Fatma Kuzu, İbrahim Ulubaş
- Çevresel Sürdürülebilirlik Komisyonu: Rahile Yeni, Abdulvahap Batihan, Selami İyier, Serap Eyce, Hasan Acar
- Esnaf Komisyonu: Nurdan Şenkal Uçar, Ulaş Büyükdağ, Kadir Dalgıç, Ayhan Uzunay, Ahmet Canbaz
- Pazaryerleri Komisyonu: Abdulvahap Batihan, Ulaş Büyükdağ, İnan Karakoyun, Ayhan Uzunay, Bekir Kalaylı
- Engelliler Komisyonu: Osman Sarı, Kerim Ülge, Nurdan Şenkal Uçar, Ahmet Demirci, Uğur Durmaz
- Burs ve Eğitim Komisyonu: Nurcan Pirgan Çakır, Savaş Akıncı, Ceren Leyla Önalan, Kader Ertemiz, Uğur Özcan
- Gençlik ve Spor Komisyonu: Murat Özmen, Nedim Topaloğlu, Kemal Özdönmez, Ahmet Canbaz, Cihan Demir
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu: Nurcan Pirgan Çakır, Ezgi Aktaş, Nurdan Şenkal Uçar, Ahmet Demirci, Derya Pala
- AB ve Dış İlişkiler Komisyonu: Burcu Ugantaş, Ezgi Aktaş, Mehmet Türkbay, Serap Eyce, Bekir Kalaylı
- Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu: Ömer Öktem, Savaş Akıncı, Kemal Özdönmez, Derya Pala, Kader Ertemiz
- Kentsel Dönüşüm ve Dirençli Kentler Komisyonu: Serkan Yıldız, Abdülvahap Batihan, Ömer Öktem, Fırat Eroğlu, Kazım Erten
- Hayvan Hakları Komisyonu: Ceren Leyla Önalan, Ezgi Aktaş, Osman Sarı, Fatma Kuzu, İbrahim Ulubaş
- Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu: Murat Özmen, İnan Karakoyun, Nedim Topaloğlu, Uğur Durmaz, Ahmet Demirci
- Muhtarlar ve Mahalle Meclisleri Komisyonu: Murat Özmen, Osman Sarı, Ulaş Büyükdağ, İbrahim Ulubaş, Ayhan Uzunay
Sosyal Yardım Komisyonu: Murat Özmen, Ezgi Aktaş, Bekir Kalaylı
Tugay’a yakın iki isim komisyonlarda yer almadı
Öte yandan, bir süredir Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay ile aralarının bozuk olduğu öne sürülen ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a yakınlığıyla bilinen Elvin Sönmez Güler ile Zafer Levent Yıldır’ın, ilçedeki hiçbir komisyonda yer almadığı dikkat çekerken, ikilinin Kınay ile aralarının düzelmediği iddia edildi.