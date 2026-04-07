İzmir’in Karaburun ilçesinde, Nergis Çay Bahçesi’nin belediye kararıyla çocuk oyun parkına dönüştürülmesi tartışma yarattı. Sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, düzenlemeye tepki göstererek kararın iptal edilmesini talep etti. Hazırlanan itiraz dilekçeleri Karaburun Belediyesi’ne sunuldu.

Ortak basın açıklamasıyla tepki gösterdiler

Karaburun’da bir araya gelen çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, söz konusu düzenlemeye karşı ortak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamanın ardından vatandaşların imzasıyla hazırlanan dilekçeler, projenin geri çekilmesi talebiyle belediyeye iletildi.

“Kentin hafızası yok sayılıyor”

Karaburun Sivil İnisiyatifi tarafından yapılan açıklamada, Nergis Çay Bahçesi’nin yalnızca bir sosyal alan olmadığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

“Karaburun’da kentin kimliğini oluşturan, geçmiş ile bugün arasında bağ kuran en önemli alanlardan biri eski adıyla Dostlar Çay Bahçesi, bugünkü adıyla Nergis Çay Bahçesi’dir. Bu alan, yıllar boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmış, toplumsal buluşmaların merkezi olmuştur.”

Kültürel ve toplumsal öneme vurgu

Açıklamada, söz konusu alanın geçmişte önemli etkinliklere sahne olduğu hatırlatılarak, özellikle 1998 ve 1999 yıllarında düzenlenen Şeyh Bedreddin ile Börklüce Mustafa Şenlikleri ile Karaburun’un kültürel kimliğinde önemli bir yer edindiği belirtildi. Ayrıca alanın, yarımadadaki çevresel ve toplumsal konularda yapılan protesto ve imza kampanyalarının da merkezi olduğu ifade edildi.

“Toplumsal hafızaya müdahale” iddiası

Sivil inisiyatif, Nergis Çay Bahçesi’nin çocuk oyun parkına dönüştürülmesini eleştirerek, bu adımın yalnızca fiziksel bir değişiklik olmadığına dikkat çekti. Açıklamada, “Bugün burada yapılan düzenleme, çocuk oyun alanı gibi gerekçelerle sunulsa da aslında kentin ortak hafızasını ortadan kaldırma girişimidir. Bu alan, Karaburun’un geçmişini taşıyan önemli bir simgedir” denildi.

Belediyeye çağrı: Karardan dönün

Açıklamanın sonunda Karaburun Belediyesi’ne çağrıda bulunularak, Nergis Çay Bahçesi’nin mevcut kimliği korunarak geleceğe taşınması gerektiği vurgulandı. Vatandaşlar ve temsilciler, alınan kararın yeniden değerlendirilmesini ve düzenlemenin iptal edilmesini talep etti.

Tartışmalı düzenlemeye ilişkin süreç devam ederken, gözler belediyeden gelecek yeni açıklamaya çevrildi.