Son Mühür- CHP'nin sadece İzmir'de değil Türkiye genelinde en çok tartışılan belediye başkanı haline gelen Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, yaşadığı krizden çıkış formülü için dikkat çeken bir adım attı.

Buca Belediyesi işçilerinin alacaklarını gerekçe göstererek eyleme çıktıkları gün Phuket'te sevgilisi Sevcan Orhan'la tatile gitmesi nedeniyle eleştiri oklarına hedef olan Görkem Duman, CHP Genel Merkezi'nin tüm belediye başkanlarına yönelik ''Phuket Genelgesi'' olarak isimlendirilen ve yurt dışına çıkarken izin isteyin mesajlı genelgesine neden olmuştu.

Geride kalan iki yıllık görev döneminde mali sıkıntıları bir türlü aşamayan Buca Belediyesi, Görkem Duman'ın görev süresi boyunca emekçilerin eylemleri ve biriken çöp dağları nedeniyle sık sık gündeme gelen bir adres olmuştu.



Görkem Duman'dan kritik adım...



Görkem Duman'ın göreve gelmesinin ardından dönemin Parti Sözcüsü Gazi Çırak'ın ve Murat Bakan'ın referansıyla İbrahim Tuncol'un başkan yardımcılığı görevine getirilmesinin ardından Başkan Yardımcısı Erdem Balkır kızağa çekilmişti.

Genel Merkez'in ''Kayyum atadı'' eleştirilerine neden olduğu Burçin Sarı ve Zeynep Çetinkaya'nın başkan yardımcısı atamasının ardından Gazi Çırak'ın istifasının istifası gelmişti.

Başkan Görkem Duman genel merkezin de onayını alarak belediyenin mali krizini çözebilme adına yeniden eski yol arkadaşına başvurduğu ortaya çıktı.

Ercan Tatı döneminde hukuk işlerinde başladığı görevine Levent Piriştina ve Erhan Kılıç döneminde Başkan Yardımcısı olarak sürdüren Erdem Balkır kızağa çekildiği adresten yeniden sahaya sürüldü.



Hangi birimler bağlandı?



Başkan Yardımcısı olarak atanan Erdem Balkır'a yedi müdürlük bağlandı.

Bunlar, Temizlik, Mali hizmetler, İnsan kaynakları, Kültür, Destek hizmet ve Yapı Kontrol, ruhsat müdürlüğü olduğu öğrenildi.