Son Mühür - Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında zirve yarışını sürdüren Trabzonspor, deplasmanda Kocaelispor’u 2-1 mağlup etti.
90+1'de attı
Trabzonspor’a üç puanı kazandıran gol, uzatma dakikalarında Ernest Muçi’den geldi. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Zubkov’un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Muçi, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi.
Cezalı duruma geçti
Bordo-mavililere galibiyeti getiren golü kaydeden Muçi, karşılaşmanın 77. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Yıldız oyuncu, gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Son 6 karşılaşmada 8 gole ulaşan 24 yaşındaki Arnavut futbolcu, bu süreçte takımına 2 asistlik katkı da sağladı.
