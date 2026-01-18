Süper Kupa şampiyonluğunun verdiği moralle sahaya çıkacak Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında rahat bir galibiyet hedefliyor. Ancak ev sahibi ekibin son haftalardaki performansı, maçı zorlu hale getirebilir. Alanyaspor, ligde oynadığı son 10 karşılaşmadan sadece 1 galibiyet almayı başarmış olsa da bu galibiyeti 2021 yılında sarı-lacivertlilere karşı aldığı dikkat çekiyor.

Maç ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Alanyaspor - Fenerbahçe maçı 18 Ocak Pazar günü saat 20.00'de Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Maç beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayımlanacak.

İstatistikler Fenerbahçe'yi gösteriyor

Ligde 39 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 17 maçta henüz mağlubiyet yüzü görmedi. Liderlik yarışısında iddiasını sürdürmek için bu maçı kazanması şart. Ev sahibi Alanyaspor ise 21 puanla 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında Süper Lig'de oynanan toplam 17 maçta Fenerbahçe 11, Alanyaspor ise 3 galibiyet elde etti. Son 10 karşılaşmada sarı-lacivertliler 6 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, Alanyaspor sadece 1 maç kazanabildi.

Fenerbahçe'nin kadro tercihleri gündemde

Fenerbahçe'de teknik heyetin kadro tercihlerinde değişikliklere gideceği konuşuluyor. Orta sahada Guendouzi ve İsmail Yüksek ikilisi beklenirken, forvet hattında Jhon Duran'a şans verilmesi öngörülüyor. Kalede ise Ederson görev alacak.

Muhtemel 11'ler

Alanyaspor: Ertuğrul, Lima, Aliti, Ümit, Hadergjonaj, Janvier, Fatih, Ruan, Efecan, Ui-Jo, Güven

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Oğuz, Guendouzi, İsmail, Asensio, Talisca, Kerem, Jhon Duran