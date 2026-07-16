Son Mühür / CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararının yankıları sürmeye devam ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün MYK toplantısı gerçekleştirildi. MYK toplantısının ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sarı, CHP'de 8 il başkanının, yönetimleri ve disiplin kurulları ile beraber görevden alındığını açıklarken, Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer'in sorusunu da yanıtsız bırakmadı.

O konu MYK gündeminde yer aldı mı?

Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer, CHP Sözcüsü Müslim Sarı'ya "Muhalefetin ortak zeminde buluşmasına yönelik yeni temas yada girişimler bu günkü MYK'nın gündeminde yer aldı mı?" sorusunu yöneltti. CHP Sözcüsü Müslim Sarı ise bu soruyu yanıtsız bırakmadı. Sarı, "O gündeme gelmedi ama şöyle bir şey gündeme geldi. Az önce yapmış olduğum açıklamalardan, notlarımdan ama onu unutmuş oldum bu vesileyle söylemiş olayım. Adına Terörsüz Türkiye Süreci denilen süreçle ilgili biliyorsunuz önümüzdeki dönem bir çerçeve yasanın Meclis'e sunulması söz konusu. Bu meseleyle ilgili ve bunun içeriğiyle ilgili CHP'nin görüş ve düşüncelerine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapıldı bugün MYK'da. Muhtemelen önümüzdeki haftanın başında sayın genel başkanımızın bu konuyla ilgili bir basın toplantısı olacak ve öyle bir planlamamız var. Daha kapsamlı açıklamaları özellikle bu süreçle ilgili yapacak.