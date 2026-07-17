Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere yeni personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakanlığın 2026 yılı sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlanırken, alım çerçevesinde diyetisyen, psikolog ve sosyal çalışmacı kadrolarında toplam 550 kişi alınacak.

Bakan Bak'tan açıklama!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bakanlık kadrosunu güçlendirmeye devam ettiklerini ifade etti.

Bak, yapmış olduğu paylaşımda Türk sporuna ve gençliğine katkı sunacak yeni personelin göreve başlayacağını belirterek, toplam 100 diyetisyen, 150 psikolog ve 300 sosyal çalışmacının sözleşmeli olarak alınacağını açıkladı.

Kadro dağılımı belli oldu!

Yayımlanan ilan çerçevesinde personel alımı şu şekilde yapılacak:

- 100 Diyetisyen

- 150 Psikolog

- 300 Sosyal Çalışmacı

Başvurular 20-24 Temmuz'da!

Adaylar, başvurularını 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı sistemini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

KPSS ve sözlü sınavla yapılacak!

Personel alımında 2024 KPSS B Grubu KPSS P3 puanı baz alınacak. Her kadro için boş kontenjan sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağrılmış olacak.