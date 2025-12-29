Son Mühür- Futbolda yasa dışı bahis iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

26 Şüpheli cuma günü gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında aralarında 14 futbolcunun da bulunduğu toplam 29 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, Galatasaray eski yöneticisi ve iş insanı Erden Timur’un da aralarında yer aldığı 26 şüpheli cuma günü gözaltına alınmıştı.

Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildiler

Gözaltına alınan şüpheliler arasında Galatasaray eski yöneticisi Erden Timur, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ile bazı futbolcuların bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin savcılık ifadelerinin alınması bekleniyor.