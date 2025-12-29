Son Mühür- Futbolda yasa dışı bahis iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’un da aralarında bulunduğu şüphelilerin, pazartesi sabahı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor.

İfadeler gece yarısı sona erdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin gece yarısı itibarıyla tamamlandığı bildirildi. İfade veren isimler arasında Erden Timur’un da bulunduğu öğrenildi.

TFF ve Eyüpspor yöneticileri de dosyada

Soruşturma kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Cem İmamoğlulları ile Eyüpspor As Başkanı Fatih Kulaksız’ın da ifade verdiği aktarıldı. İstanbul dışındaki illerde gözaltına alındıktan sonra İstanbul’a getirilen bazı şüphelilerin işlemlerinin de tamamlandığı belirtildi.

Adliyeye sevk pazartesi sabahı

Gözaltında bulunan tüm şüphelilerin, pazartesi günü sabah saatlerinde İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmesi bekleniyor. Savcılık işlemlerinin sevk sonrası başlatılması öngörülüyor.

Soruşturma veri ve analizlere dayanıyor

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada soruşturmanın; MASAK raporları, yasal bahis sitelerinden elde edilen veriler, açık kaynak araştırmaları, PFDK kararları, HTS kayıtları ve önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller doğrultusunda yürütüldüğü ifade edilmişti.

29 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Açıklamaya göre;

26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa–Samsunspor maçına bahis oynadığı belirlenen 6 kişi,

önceki operasyonlarda işlem yapılan tutuklu bir şüpheliyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 kişi,

kendi takımının maçına “rakip kazanır” bahsi oynadığı tespit edilen 14 futbolcu,

banka hesaplarında şüpheli finansal hareketler saptanan 1 kişi

ve eski Galatasaray yöneticisi Erden Timur olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yakalama çalışmaları sürüyor

Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü bildirildi. Dosyada futbolcuların yanı sıra farklı meslek gruplarından isimlerin de yer aldığı öğrenildi.