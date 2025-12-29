Son Mühür/ Merve Turan- İzmir toplu ulaşımının ana omurgası olan metro hattında, bugün iş çıkışı saatlerinde büyük bir kaos yaşandı. Stadyum istasyonu ve Halkapınar istasyonu arasında duran bir trende meydana gelen teknik arıza, tren içerisinde büyük paniğe yol açtı. Arızalanan vagondan yükselen dumanlar, yolcular arasında korku dolu anların yaşanmasına neden olurken, yüzlerce vatandaş ulaşım sistemindeki aksama nedeniyle metro içinde mahsur kaldı.

Metro camlarını açıp nefes almaya çalıştılar

Olayın kentin en yoğun aktarma merkezi olan noktalarda ve tam da iş dönüşü akışının zirve yaptığı saatlerde meydana gelmesi, mağduriyetin boyutunu katladı. Dumanların yükseldiği vagondan nefes almakta güçlük çeken vatandaşlar, tahliye edilecek noktada olmamaları nedeniyle metro içerisindeki camları açarak nefes almaya çalıştılar. Toplu taşıma akışı tamamen durma noktasına geldi.

Arıza nedeniyle seferlerde uzun süreli gecikmeler yaşanırken, istasyon hoparlörlerinden yapılan anonslar ve oluşan yoğunluk İzmirlilerin tepkisini topladı.

Öte yandan bir süre sonra Halkapınar istasyonuna hareket edebilen arızalı tren tahliye edildi ve arızalı trenin hattan çekilmesiyle ulaşım normale döndü.

Aralık ayında üçüncü arıza!

İzmir metrosunda yaşanan bu son olay, Aralık ayı içerisinde meydana gelen aksaklıklar zincirinin son halkası oldu. Hatırlanacağı üzere, geçtiğimiz 5 Aralık sabahında metro hattında yaşanan teknik bir problem nedeniyle seferlerde ciddi aksamalar kaydedilmiş, binlerce İzmirli işine ve okuluna geç kalmıştı. Bu olaydan yalnızca birkaç gün sonra, 9 Aralık tarihinde bir metro treninin raydan çıkmasıyla yaşanan facianın eşiğinden dönülmesi, ulaşım güvenliği konusundaki tartışmaları alevlendirmişti.

Altyapı sorunları ve çözüm beklentisi

Peş peşe gelen raydan çıkma, sefer iptalleri ve son olarak Halkapınar’daki dumanlı arıza, İzmir metrosundaki altyapı ve bakım süreçlerini yeniden gündeme taşıdı. Ekiplerin Halkapınar’daki arızalı trene müdahalesi sürerken, yolcular güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım hizmeti için yetkililerden köklü bir çözüm ve kapsamlı bir açıklama bekliyor.