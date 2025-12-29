İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Şehrin en popüler eğlence merkezlerini ve lüks otellerini hedef alan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında cemiyet hayatının tanıdık simaları ile sanat dünyasından isimlerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Daha önce 23 kişinin tutuklandığı, Şeyma Subaşı, Kasım Garipoğlu ve Mert Vidinli gibi isimlerin ise firari olarak arandığı soruşturma kapsamında, 28 Aralık tarihinde 34 farklı işletmeye baskın düzenlendi.

Eğlence mekanlarında aramalar: Kokain ve likit esrar ele geçirildi

Güvenlik güçlerinin "Amaya", "Bebek Otel" ve "Taksim Club IQ" gibi popüler işletmelerde gerçekleştirdiği detaylı aramalarda çarpıcı bulgulara ulaşıldı. Yapılan baskınlarda satışa hazır halde paketlenmiş kokain miktarları, likit esrar olduğu değerlendirilen maddeler ve uyuşturucu kullanımında yararlanılan çeşitli aparatlar muhafaza altına alındı. Ayrıca bazı işletmelerde uyuşturucu maddelerin yanı sıra ruhsatsız tabancalar, şarjörler ve çok sayıda mühimmatın ele geçirilmesi, operasyonun boyutunu daha da genişletti. Özellikle "Suma Han" ve "Kastel Elektro Müzik" gibi mekanlarda bulunan skunk ve kokain türevleri, soruşturma dosyasına önemli deliller olarak eklendi.

Gözaltı listesinde fenomenler ve mankenler var

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonun gözaltı listesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gözaltına alınan 19 kişi arasında rapçi Ege Karataşlı, 2016 Miss Turkey güzeli Buse İskenderoğlu ve sosyal medya dünyasının yakından tanıdığı Nilay Didem Kılavuz ile "thabacim" lakaplı Şebnem İnan gibi isimler yer alıyor. Ayrıca iş dünyasından Ali Baran Süzer ve işletmeci Bahri Güneş gibi figürlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler, emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından gruplar halinde adliyeye sevk edilmeye başlandı.

Rapçi Ege Karataşlı tutuklandı, Sosyete dünyasına adli kontrol

Adliyeye sevk edilen ilk grupta yer alan 3 şüpheli hakkında mahkeme kararını verdi. Rap dünyasının tanınmış ismi Ege Karataşlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aynı dosyada yargılanan Ali Baran Süzer ve işletmeci Bahri Güneş ise yurt dışına çıkış yasağı ve düzenli imza verme şartını içeren adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında gözaltında bulunan diğer 16 şüphelinin ise yarın sabah saatlerinde hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. Soruşturmanın derinleşerek devam edeceği ve yeni isimlerin dosyaya dahil edilebileceği belirtiliyor.