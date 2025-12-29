İfadesinde ticari ilişkilerini ve para transferlerini açıklayan Timur, kendisine yöneltilen sorular üzerine Akın Topal isimli şahısla olan bağlantısına da açıklık getirdi. Timur, Topal'ı "çocukluk arkadaşı" olarak nitelendirirken, aralarındaki ilişkinin ticari boyutlarına dikkat çekti.

Soruşturma dosyasında adı geçen Akın Topal'ın kimliği ve faaliyetleri, Erden Timur'un beyanlarıyla netleşmeye başladı. Timur, ifadesinde Topal ile uzun yıllara dayanan bir tanışıklığı olduğunu ve şirketleri arasında taşeronluk ilişkisi bulunduğunu belirtti. Özellikle para transferlerinin kaynağına ilişkin sorulara verilen bu yanıtlar, soruşturmanın mali boyutunun incelenmesinde önemli bir veri olarak kayıtlara geçti.

Akın Topal Kimdir?

Erden Timur'un ifadesine göre Akın Topal, müteahhitlik yapan bir iş insanıdır. Aynı zamanda Erden Timur'un çocukluk arkadaşı olan Topal, inşaat sektöründe faaliyet gösteren Merkez Girişim ve MTU Gayrimenkul adlı firmaların sahibidir. Bu firmalar aracılığıyla, Erden Timur'un sahibi olduğu NEF şirketinin projelerinde taşeron olarak görev aldığı ve ticari iş birlikleri yürüttüğü ifade edildi.

Erden Timur ile Ticari İlişkisi

Timur, savcılıktaki sorgusunda Akın Topal ile olan ilişkisini şu sözlerle detaylandırdı: "Akın Topal isimli şahıs hem müteahhit hem de benim çocukluk arkadaşımdır. Aynı zamanda benim şirketlerimin taşeronluğunu da yapar." Timur ayrıca, Topal ile son 3-4 yıldır aralarında borç alıp verme ilişkisi olduğunu, ancak söz konusu meblağların miktarını tam olarak hatırlamadığını beyan etti. Bu ifade, ikili arasındaki finansal trafiğin ticari faaliyetler ve şahsi borç ilişkileri çerçevesinde geliştiği savunmasını içeriyor.