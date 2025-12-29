Son Mühür- Yalova İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkeze bağlı Elmalık köyü yolu üzerinde bulunan bir adrese, gece saat 02.00 sıralarında IŞİD’e yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon sırasında evde bulunan şüpheliler, güvenlik güçlerine uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Çıkan çatışmada çok sayıda polis yaralandı.

Bölge güvenlik çemberine alınırken, çevrede zaman zaman silah sesleri duyuldu. Operasyon sabah saatlerine kadar sürdü.

Yerlikaya: “3 kahraman polisimiz şehit oldu”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmanın ardından yaptığı açıklamada acı bilançoyu duyurdu. Yerlikaya, operasyonda 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ile 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

Yerlikaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “DEAŞ terör örgütüne yönelik saat 02.00’de Yalova’da operasyon gerçekleştirilmiştir.

İsmetpaşa Mahallesi’nde düzenlenen operasyonda kahraman polislerimize ateş açılmıştır. Maalesef bu operasyonda 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur, 8 polisimiz ve 1 bekçimiz yaralanmıştır.”

Kadın ve çocuklar nedeniyle operasyon hassas yürütüldü

Bakan Yerlikaya, adreste kadın ve çocukların bulunması nedeniyle operasyonun büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü belirtti. Yapılan çalışmalar sonucu evde bulunan 5 kadın ve 6 çocuğun sağ olarak tahliye edildiği bildirildi.

Aynı operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği ve bu kişilerin Türk vatandaşı olduğu açıklandı. Operasyonun saat 09.40 itibarıyla tamamlandığı duyuruldu.

Şehit olan polislerin kimlikleri açıklandı

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, teröristlerin açtığı ateş sonucu şu polis memurları şehit oldu:

Yasin Koçyiğit,

Turgut Külüş,

İlker Pehlivan

Şehit polislerin Yalova İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli oldukları bildirildi.

Yaralı polisler hastanede tedavi altına alındı

Çatışmada yaralanan polis memurları Zekeriya Kınalı, Eren Çelik, Eren Işık, Cihan Kadıoğlu, Yusuf Irak ve Akşemsettin Temel, Yalova Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden ikisinin kimliği belirlendi

Operasyonda öldürülen 6 teröristten ikisinin kimliği tespit edildi. Teröristlerin Zafer Umutlu ve Haşem Sordabak olduğu açıklandı. Diğer teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.