Son Mühür- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz açıklarında merkez üssü Muğla’nın Marmaris ilçesi olan orta şiddetli bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Akşam saatlerinde kaydedilen sarsıntı, bölgedeki yerleşim yerlerinde kısa süreli bir paniğe yol açtı. Muğla ve çevresindeki ilçelerden de hissedilen deprem, yer kabuğundaki sismik hareketliliğin Akdeniz havzasında devam ettiğini bir kez daha gösterdi.

Depremin teknik detayları ve merkez üssü

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan verilere göre, deprem 29 Aralık 2025 tarihinde, yerel saatle tam 20:00:06’da kaydedildi. Sarsıntının büyüklüğü 3.8 (Ml) olarak ölçülürken, merkez üssünün Marmaris kıyılarına yaklaşık 59.89 kilometre mesafede, Akdeniz açıklarında olduğu belirlendi. Depremin koordinatları ise 36.17083 Kuzey enlemi ve 28.45611 Doğu boylamı olarak paylaşıldı.

Sarsıntı yer kabuğunun derinliklerinde gerçekleşti

Sarsıntının en dikkat çekici detaylarından biri, meydana geldiği derinlik oldu. AFAD verilerine göre sarsıntı, deniz tabanının yaklaşık 44.17 kilometre derinliğinde oluştu. Depremin bu derinlikte gerçekleşmesi, yüzeyde hissedilen şiddetin daha sınırlı kalmasını sağlarken, herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı tahmin ediliyor. Uzmanlar, bu tür derin odaklı depremlerin bölgenin tektonik yapısı gereği olağan olduğunu ifade ediyor.

Marmaris ve çevre ilçelerde son durum

Deprem anında Marmaris başta olmak üzere Datça ve Muğla merkezinde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar kısa süreli endişe yaşadı. İlk belirlemelere göre bölgedeki yapı stokunda herhangi bir hasar bildirilmedi. AFAD ve ilgili yerel birimler, bölgedeki saha tarama çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların deprem sonrası süreçte soğukkanlılıklarını korumaları ve resmi makamlardan gelen bilgilere itibar etmeleri istendi.