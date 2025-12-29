Son Mühür- Sözcü Tv'de değişim rüzgarının son halkası ekranların sevilen spikeri Serap Belovacıklı oldu.

''Kuruluşundan itibaren gece-gündüz çalıştığım, yuvam gibi sahiplendiğim Sözcü TV’den karşılıklı anlaşarak, içim de çok acıyarak ayrıldım. Çok güzel zamanlarımız geçti, çok güzel insanlar tanıdım. Aile olduk, haksızlıklara birlikte direndik. Ama ne güzel direndik… '' vurgusunda bulunan Belovacıklı,

''Sözün kısası birlikte gidecek yolumuz kalmamış. Bugüne kadar izleyen destek veren herkese sonsuz teşekkürler. Ben yine bildiğimi, inandığımı söyleyemeye sizin tanıdığınız Serap Belovacıklı olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın…'' sözleriyle Sözcü Tv'ye veda ettiğini duyurdu.



Ümit Özlale ile hayatını birleştirmişti...



İYİ Parti'nin 31 Mart'ta İzmir Büyükşehir adayı olarak mücadele eden ardından İYİ Parti'den milletvekili seçilen Ümit Özlale, siyasi kariyerine CHP'de devam etmeye karr vermişti.

Ümit Özlale ve Serap Belovacıklı geçtiğimiz yıl Temuz ayında şu an tutuklu bulunan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın kıydığı ve CHP lideri Özgür Özel'le, İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun şahitlik yaptığı nikahla hayatlarını birleştirmişti.