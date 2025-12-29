Son Mühür - Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında çuvala konmuş halde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve ağabey Enes Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. İtirafçı Nevzat Bahtiyar ise “suç delillerini yok etme, gizleme, değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın istinaf incelemesi Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde yapıldı ve cezalar hukuka uygun bulundu. Dosya Yargıtay’a gönderildi.

Yargıtay'dan 'Nevzat Bahtiyar' kararı

Habertürk’ün haberine göre, amca, anne ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. İtirafçı Nevzat Bahtiyar’a ilişkin ise, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçundan verilen karar bozuldu. Bahtiyar, “öldürmeye yardım etmek” suçundan yeniden yargılanacak.

Neler yaşandı?

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan ve arama çalışmalarının 19’uncu gününde, 8 Eylül’de dere yatağında çuvala konmuş, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki taşlarla kapatılarak çalılıklarla gizlenmiş halde bulunan Narin Güran’ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Narin’e ait DNA ve kıl örneklerinin bulunduğu amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile güvenlik kameralarında Narin’in cansız bedenini kırmızı bir araçla taşıdığı tespit edilen ve gözaltına alındıktan sonra Narin’i öldürmediğini, sadece dereye taşıyıp gizlediğini savunan komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

28 Aralık 2024’te görülen davanın ikinci duruşmasında, Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran’a “İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar’a ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Tutuklu sanıkların avukatları, baba Arif Güran’ın avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu’nun istinaf dilekçeleri Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi’ne gönderildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs’ta verdiği kararda 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Ancak mahkeme başkanı, kamera kayıtları, baz raporları, DNA bulguları, PSA ve kıl örneklerinin eksik incelendiğini belirterek muhalefet şerhi koydu. Başkan, anne, ağabey ve amcanın kısa sürede birlikte cinayeti işlediği yönündeki kabulün hayatın olağan akışına aykırı olduğunu, özellikle Nevzat Bahtiyar’ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini ve delillerin bilimsel olarak yetersiz değerlendirildiğini vurgulamıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, hazırladığı tebliğnamede sanıklar Salim, Yüksel ve Enes Güran’a verilen müebbet ile Nevzat Bahtiyar’a verilen cezanın hukuka uygun olduğunu belirterek onanmasını talep etti ve dosya Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’ne gönderildi.