Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Orta Doğu’daki dengeleri sarsacak ve bölgesel istikrar arayışlarında yeni bir sayfa açabilecek kritik bir açıklamada bulundu. Gazze’deki krizin çözümüne yönelik senaryoların tartışıldığı bir platformda konuşan Trump, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bölgedeki olası rolüne dair gelen soruları yanıtladı. Trump’ın açıklamaları, Ankara ile Washington arasındaki diplomatik trafiğin önümüzdeki dönemde Gazze ekseninde derinleşeceğine dair en güçlü sinyal olarak değerlendirildi.

"Erdoğan mükemmel bir lider, Türkiye harika bir ülke"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan kişisel diyaloğuna vurgu yapan ABD Başkanı Trump, iki lider arasındaki ilişkinin "çok iyi" bir seviyede olduğunu hatırlattı. Türkiye’nin bölgesel gücüne ve Erdoğan’ın liderlik vasıflarına yönelik övgü dolu ifadeler kullanan Trump, "Türkiye harika bir ülke ve Erdoğan da mükemmel bir lider" sözleriyle Ankara’nın çözüm sürecindeki stratejik öneminin altını çizdi. Bu ifadeler, Beyaz Saray’ın Orta Doğu vizyonunda Türkiye’nin kilit bir aktör olarak konumlandırıldığını bir kez daha teyit etti.

Gazze’de Türk askeri konuşlanması gündemde

"Türk askerlerinin Gazze’de konuşlandırılmasını bekliyor musunuz?" şeklindeki doğrudan soruya Trump, kapıları tamamen açık bırakan bir yanıt verdi. Bu konunun öncelikli bir gündem maddesi olacağını belirten ABD Başkanı, "Bu konuyu kendisiyle ( Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) kapsamlı bir şekilde konuşacağız" diyerek niyetini ortaya koydu. Türk askeri varlığının bölgedeki barış ve güvenlik atmosferine sağlayabileceği katkının Ankara ile yürütülecek görüşmelerde detaylandırılması bekleniyor.

Netanyahu ile üçlü diplomasi trafiği sinyali

Trump, sürecin sadece Ankara-Washington hattıyla sınırlı kalmayacağını, İsrail tarafının da bu denkleme dahil edileceğini belirtti. Eğer şartlar ve karşılıklı çıkarlar uygun bir zemin oluşturursa, konuyu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de istişare edeceklerini kaydeden Trump, "Bence bu iyi bir şey, Netanyahu ile de görüşeceğiz" diyerek çok taraflı bir diplomasi yürütüleceğinin mesajını verdi.