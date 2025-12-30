Son Mühür- Medya dünyasının tanınmış isimlerinden gazeteci Fatih Ergin, gece yarısı gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alındı. Yaşanan gelişmeyi bizzat kendi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuran Ergin’in neden gözaltına alındığına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Gözaltı haberini takipçileriyle paylaştı

Haber dünyasında yankı uyandıran olay, Fatih Ergin’in kişisel sosyal medya platformu üzerinden yaptığı kısa ve net bir paylaşımla gün yüzüne çıktı.

Ergin, emniyet birimlerinin müdahale ettiği o anlarda dijital mecradan takipçilerine seslenerek, "Şu anda gözaltına alınıyorum..." ifadesini kullandı.

Gazetecinin bu paylaşımı kısa sürede etkileşim alırken, meslektaşları ve takipçileri tarafından sürecin detayları merakla beklenmeye başlandı.

Gözaltı nedeni henüz netlik kazanmadı

Emniyet birimlerine götürülen Ergin’in hangi suçlama veya gerekçeyle ifadeye çağrıldığı ya da gözaltına alındığı konusunda yetkili makamlardan henüz resmi bir bilgilendirme gelmedi. Ancak dikkat çekici bir detay olarak, gazetecinin gözaltına alındığı gün içerisinde sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü IŞİD’in faaliyetleri ve yapılanmasıyla ilgili bir dizi kritik paylaşımda bulunduğu görüldü.

Soruşturma süreci takip ediliyor

Gece saatlerinde yaşanan bu sıcak gelişmenin ardından, Fatih Ergin’in ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Kamuoyu, gözaltı kararının gün içinde yaptığı paylaşımlarla bir bağlantısı olup olmadığını merak ederken, hukuki sürecin ilerleyen saatlerde netleşmesi bekleniyor.