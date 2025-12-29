Spor dünyasının uzun süredir takip ettiği geniş kapsamlı soruşturmada, İstanbul Adliyesi’nden gelen haberler gündemi sarstı. Galatasaray Eski Başkanvekili Erden Timur, yürütülen çok yönlü tahkikat neticesinde savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. 29 Aralık 2025 gecesi saat 23:26 itibarıyla kesinleşen karar doğrultusunda Timur, işlemlerinin bitirilmesiyle birlikte cezaevine nakledildi. Operasyonun yargı aşamasında Erden Timur ile birlikte toplam 19 kişi hakkında tutuklama kararı verilirken, spor ve iş dünyasındaki finansal dengeleri sarsacak bir hukuki süreç resmen başlamış oldu.

Timur’un dosyası "Aklama bürosuna" devredilmişti

Soruşturmanın seyrini değiştiren en çarpıcı detay, Erden Timur hakkındaki dosyanın mevcut "spor suçları" kapsamından ayrılması oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Timur’un hem emniyetteki hem de savcılık katındaki ifadelerini, dosyadaki delil durumuyla birlikte yeniden analiz etti. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, görülen lüzum üzerine dosyanın tefrik edilmesine karar verildi.

29 şüpheliden 19’u için tutuklama kararı çıktı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan toplam 29 kişiden 4’ü, emniyetteki işlemlerinin bitirilmesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalmıştı. Adliyeye sevk edilen geri kalan 25 isimden 3’ü adli kontrol şartıyla hakimliğe gönderilirken, Erden Timur ve Fatih Kulaksız gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 22 kişi doğrudan tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde açıklanan kararla; Bahattin Berke Demircan, İbrahim Yılmaz, Mustafa Çeçenoğlu ve Ecem Alkaş gibi isimlerin de yer aldığı 19 kişi tutuklanırken, 6 şüpheli ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.