Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği havacılık teknolojileri, küresel pazarda dev bir başarıya daha imza attı. Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen Türkiye’nin ilk milli jet eğitim uçağı HÜRJET, İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri’nin resmi tercihi oldu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından duyurulan bu tarihi gelişme, toplamda 2,6 milyar avroluk devasa bir bütçeyle 30 adet uçağın ihracatını kapsıyor. Bu anlaşma, Türk savunma sanayiinin sadece bir tedarikçi değil, aynı zamanda teknoloji ihraç eden ve yön veren bir küresel aktör haline geldiğinin en somut kanıtı olarak değerlendiriliyor.

Stratejik ortaklık ve teslimat takvimi netleşti

TUSAŞ ile havacılık devi Airbus arasındaki iş birliğinin meyvesi olan bu dev proje, uzun soluklu bir hazırlık ve değerlendirme sürecinin ardından nihai imzalarla taçlandı. Geçtiğimiz Temmuz ayında düzenlenen IDEF fuarında temelleri atılan bu stratejik ortaklık, İspanya Savunma Bakanlığı ile varılan tam mutabakatla resmiyet kazandı. Planlamalara göre, TUSAŞ tesislerinde üretilecek olan 30 adet HÜRJET’in teslimat süreci 2028 yılının son çeyreğinde başlayacak. İspanyol pilotların eğitiminde kilit rol oynayacak uçakların teslimatının 2036 yılına kadar devam etmesi öngörülüyor.

Savunma ihracatında çok boyutlu eğitim mimarisi

Haluk Görgün’ün açıklamalarına göre bu ihracat, sadece uçak gövdelerinin satışından ibaret kalmayıp, ileri düzey muharip pilot eğitimlerini kapsayan bütünleşik bir eğitim ekosistemini de beraberinde getiriyor. Paket içeriğinde; gelişmiş jet eğitim uçaklarının yanı sıra yer tabanlı simülasyon sistemleri, kapsamlı bakım-idame altyapıları ve operasyonel destek unsurları yer alıyor. Bu yüksek katma değerli paket, Türkiye'nin savunma sanayii ihracatında nitelik ve ölçek bakımından yeni bir seviyeye ulaştığını simgeliyor. Milli imkanlarla tasarlanan bir platformun ilk kez bir NATO ve Avrupa Birliği üyesinin envanterine girecek olması, Türkiye’nin sertifikasyon ve tasarım gücünün rüştünü ispatladığı anlamına geliyor.

TUSAŞ ve sektör temsilcilerinden "Milli gurur" vurgusu

Anlaşmanın ardından duygularını paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET’i kurumun "göz bebeği" olarak nitelendirdi. Demiroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonuyla şekillenen yerli teknoloji hamlesinin, Avrupa pazarındaki kapıları ardına kadar açtığını belirtti. Türk mühendis ve teknisyenlerinin yoğun emeğiyle geliştirilen uçağın, İspanya'nın "Entegre Gelişmiş Uçuş Eğitim Sistemi"nin merkezinde yer alacak olması, savunma sanayiinin kat ettiği muazzam mesafeyi gözler önüne seriyor.

Gök Vatan’dan dünya semalarına uzanan başarı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, bu zaferin asıl mimarlarının Türk mühendisleri ve teknisyenleri olduğunu vurgulayarak tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Türkiye'nin artık hava platformları alanında sadece uçak üreten değil, bu sistemlerin her türlü yazılım ve donanım mimarisini kuran bir ülke konumuna ulaştığı ifade edildi. "Gök Vatan"da elde edilen bu tecrübenin dünyanın dört bir yanına ihraç edilmeye başlanmasıyla, Türk havacılık sanayii uluslararası arenadaki rekabet gücünü perçinlerken, küresel pazardaki söz sahipliğini de kalıcı hale getiriyor.