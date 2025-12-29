Yalova’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu çatışma çıkmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, merkeze bağlı Elmalık köyü yolunda bulunan bir adrese gece saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda silahlı direnişle karşılaşıldı.

7 polis yaralanmıştı

Operasyon sırasında evden açılan ateş sonucu ilk belirlemelere göre 7 polis memuru yaralanmıştı. Yaralı polisler hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınmıştı. Çatışmanın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Çatışmanın sürmesi üzerine Bursa’dan özel harekat ekipleri bölgeye yönlendirildi. Evin çevresi güvenlik güçlerince tamamen kontrol altına alınırken, çevrede zaman zaman silah seslerinin duyulduğu bildirildi.

RTÜK’ten geçici yayın yasağı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Yalova’daki IŞİD operasyonu sırasında yaşanan çatışmaya ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini açıklanmıştı. RTÜK açıklamasında, olayla ilgili yayınların kısıtlandığı duyuruldu.

Bölgede eğitime ara verildi

Yalova Valiliği, çatışmanın yaşandığı bölgede güvenlik gerekçesiyle 5 okulda bugün eğitime ara verildiğini bildirdi. Ayrıca operasyon bölgesinde doğalgaz ve elektrik kesilirken, sivil vatandaşların ve araçların girişine izin verilmedi.

Yerlikaya'dan acı haber

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan son açıklamada, operasyonda 3 polis memurunun şehit olduğu bildirildi. Çatışmada 8 polis memuru ile 1 bekçinin yaralandığı, yaralıların tedavilerinin sürdüğü kaydedildi. Operasyon kapsamında 6 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.