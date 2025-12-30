Son Mühür- Anayasa Mahkemesi (AYM), kamu kurumlarına yeni memur ve yönetici kadroları açan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni anayasaya uygun buldu. Mahkeme, "Kadro açmak Cumhurbaşkanının yetkisindedir" dedi.

Tartışma nasıl başlamıştı?

Temmuz 2025'te çıkarılan bir kararname ile Dışişleri, Hazine ve Maliye, Sağlık gibi birçok bakanlığa yeni kadrolar (müfettiş, psikolog, ateşeler vb.) eklendi. Muhalefet partisi milletvekillerinin aralarında bulunduğu 133 milletvekili bu duruma itiraz ederek konuyu mahkemeye taşıdı. İtirazın temel sebebi, "Kadro açma işi sadece Meclis'te, yani kanunla yapılmalıdır; kararname ile yapılamaz" düşüncesiydi.

"Kadro açmak yürütmenin görevidir"

Dosyayı inceleyen Anayasa Mahkemesi, bu itirazı yerinde bulmadı. Mahkeme kararında şu noktalara dikkat çekti:

Yetki Cumhurbaşkanında: Kamu kurumlarının teşkilat yapısını düzenlemek ve işleyişi için kadro açmak, yürütme yetkisi kapsamındadır.

Anayasa'ya engel değil: Bu düzenleme, anayasanın "sadece kanunla düzenlenir" dediği yasaklı alanlara (temel hak ve özgürlükler gibi) müdahale etmemektedir.

İptal talebi reddedildi: Bu nedenle, çeşitli bakanlıklara açılan toplam binlerce kişilik yeni kadro düzenlemesi hukuka uygun bulundu.

Bazı üyeler karara katılmadı

Karar oy çokluğuyla alındı. Ancak bazı yüksek yargıçlar bu karara şerh düştü. Muhalif kalan üyeler, "Kadro açmak ve bu kadroların iptal süreçlerini belirlemek çok kritik bir iştir, kararnamelerle değil, mutlaka Meclis'ten geçecek kanunlarla yapılmalıdır" diyerek karara itiraz ettiler.

Hangi kurumları kapsıyor?

Mahkemenin onayladığı bu düzenleme ile şu kurumlara yeni kadrolar verilmiş oldu:

Dışişleri Bakanlığı: 150 Ateşe kadrosu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: 2 bin 500'den fazla Vergi Başmüfettişi ve Başkan Yardımcısı kadrosu.

Sağlık ve Kültür Bakanlıkları: Klinik psikolog ve laboratuvar müdürü gibi çeşitli pozisyonlar.