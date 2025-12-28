Son Mühür - İran ile bağlantılı olduğu öne sürülen “Hanzala” adlı bilgisayar korsanı grubu, “Bibi Gate” adını verdiği siber saldırı kapsamında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman’a ait cep telefonuna erişim sağladığını, gizli bilgilere ulaştığını ve telefonda bulunan 110 sayfalık telefon rehberini ele geçirdiğini iddia etti.

Hanzala grubu, “Bibi Gate” adını verdiği siber saldırı kapsamında Braverman’a ait cep telefonunda bulunan 110 sayfalık telefon rehberinin ele geçirildiğini öne sürerken, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda çok sayıda gizli verinin de ellerinde olduğunu savundu.

Hanzala'dan açıklama

Grup, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Her şey elimizde. Gizli anlaşmalar, şifreli sohbetler, utanç verici ahlaki ve mali kaçamaklar, güç istismarı, suç, şantaj ve rüşvetler… Yıllarca Hanzala’nın aranızda olmadığını düşünerek kendi küçük dansınızı yaptınız. Ancak biz her zaman odadaydık. İletişimlerini korumak için saatlerce yüksek irtifada ve okyanuslar üzerinde uçanlar emin olsun ki, Hanzala her zaman duyuyor.” Hanzala grubu tarafından paylaşılan fotoğraf ve görüntülerde, Braverman tarafından düzenlendiği öne sürülen özel partilere ait görüntüler ile Braverman’a ait olduğu iddia edilen kişisel fotoğrafların yer aldığı görüldü.