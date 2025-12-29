Son Mühür- TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını güçlendirmek ve sahadaki sorunları doğrudan tespit etmek amacıyla İstanbul ve Kocaeli’de iki gün süren kapsamlı bir saha programı gerçekleştirdi.

Program kapsamında istişare toplantıları düzenlendi, eğitim, sağlık ve üretim merkezleri ziyaret edildi, engelli bireyler ve aileleriyle birebir temas kuruldu.

İstanbul’da Avrupa Yakası istişaresi yapıldı

Komisyon, İstanbul programı kapsamında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelsiz Yaşam Merkezi’nde düzenlenen İstanbul Avrupa Yakası İstişare Toplantısında kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, engelli bireyler ve aileleriyle bir araya geldi.

Tüm Türkiye için model olarak gösterilen merkezde gerçekleştirilen toplantıda; erişilebilirlik, eğitim, istihdam, sağlık hizmetleri ve sosyal hayata katılım başlıkları sahadan gelen görüş ve talepler doğrultusunda ele alındı.

Eğitim ve sağlık merkezlerine ziyaret

İstişare toplantısının ardından komisyon üyeleri, HAYPADER Özel Eğitim Uygulama Okulu, Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde, engelli bireylere sunulan hizmetlerin işleyişi yerinde incelendi, ihtiyaçlar ve karşılaşılan sorunlar hakkında yetkililerden bilgi alındı.

Akülü sandalyeler ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırıldı

İstanbul programının ikinci gününde ise Zeytinburnu Belediyesi ev sahipliğinde, İstanbul Kantinciler Esnaf Odası ve Türkiye Beyazay Derneği iş birliğiyle düzenlenen akülü sandalye dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Kantinci esnafının bağışlarıyla temin edilen akülü sandalyeler, ihtiyaç sahibi engelli öğrencilere teslim edildi.

Kocaeli’de üretim ve engelsiz yaşam merkezleri incelendi

Komisyonun Kocaeli programı kapsamında ilk olarak Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi ziyaret edildi.

Merkezlerde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan komisyon üyeleri, engelli bireylerin üretime ve sosyal yaşama katılımını artırmaya yönelik uygulamaları yerinde inceledi.

Marmara Bölgesi istişare toplantısı yapıldı

Merkez ziyaretlerinin ardından düzenlenen Marmara Bölgesi İstişare Toplantısına yaklaşık 250 kişi katıldı. Toplantıya Kocaeli’nin yanı sıra Bilecik, Balıkesir, Bursa, Bolu, Düzce, Sakarya ve Yalova illerinden kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, spor kulüpleri ve girişimci temsilcileri iştirak etti.

Kasapoğlu: “Bu rapor bir temenni metni olmayacak”

Toplantılarda konuşan, Önceki Dönem Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir Milletvekili ve Komisyon Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, komisyonun çalışma anlayışını şu sözlerle anlattı:

“Bu komisyon 86 milyonun komisyonudur. Engellilik meselesini sahada ele alıyoruz. Çünkü sorunu yerinde incelemeden, yereli dinlemeden çözüm üretmek mümkün değil.

Görüyoruz ki engel esasında kaldırımda, sokakta, parkta, binada, hizmette, sistemde ve zihniyettedir. Biz engeli bireyin üzerinden alıp süreçler üzerinden konuşuyoruz.”

Kasapoğlu, hazırlanacak raporun somut ve bağlayıcı olacağını vurgulayarak, “Hazırlayacağımız rapor bir temenni metni olmayacak.

Sorumlusu belli, takvimi belli, ölçülebilir ve denetlenebilir bir yol haritası ortaya koyacağız. Sahadan gelen her tespit ve öneri bu raporda mutlaka karşılık bulacak” ifadelerini kullandı.