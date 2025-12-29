Son Mühür - Yalova’nın merkeze yaklaşık 9 kilometre mesafedeki Elmalık köyünde gerçekleştirilen DEAŞ operasyonu sırasında, şüphelilerin açtığı ateşle çatışma çıktı. Bölgeye Özel Harekat ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 7 saat süren çatışma boyunca köy ablukaya alınırken, giriş ve çıkışlar yasaklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmada 3 polisin şehit olduğunu, 8 polis ve 1 bekçinin yaralandığını açıkladı. Türk vatandaşı olduğu öğrenilen 6 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyondaki adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk ise sağ olarak tahliye edildi. Türkiye’yi yasa boğan çatışmayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı.

O ev görüntülendi