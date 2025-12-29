Son Mühür- Yeni yılın son günlerinde Üsküdar Meydanı'nda kurulan yılbaşı pazarı için broşür dağıtılması ilginç bir gündem maddesi olmayı başardı.

Söz konusu kişinin Noel Baba kıyafeti giymesine takılan bir grup sosyal medya hesabı,

''Sinem Dedetaş’ın çiftliği halinde gelen Üsküdar Belediyesi Noel Baba kılığına girerek insanları noel pazarına davet etmek için broşür dağıtıyor.

Bilinsin ki burası İslam ülkesidir. Bu tarz saçmalıklar son bulmalıdır!'' tarzı mesajlarıyla sosyal medyada gündeme oturdu.



Provokasyon amaçlı paylaşımlar...



Söz konusu paylaşımların sıklaşmasının ardından Üsküdar Belediyesi'nden açıklama geldi:

Açıklamada, ''Belediyemiz, Kadın Emeği Pazarımızın duyurusu için herhangi bir broşür basımı gerçekleştirmemiştir ve tamamen kurmaca olan bu eylemin provokasyon amaçlı yapıldığı anlaşılmaktadır.

Üsküdar’da kadın emeğini desteklemek adına gerçekleştirdiğimiz Yılbaşı Pazarımızın asılsız iddialarla hedef haline getirilmesindeki maksadı komşularımızın takdirine bırakıyoruz.'' mesajı verildi.