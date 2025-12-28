Son Mühür / Erkan Doğan - CHP Lideri Özgür Özel’e yakın isimlerden İZTEK YK Başkanı Andaç Pamuk’un ardından İZELMAN Genel Yardımcısı Merve Doğan da gerekçe gösterilmeden görevden alındı. Büyükşehir Belediyesi atamaların neden ve gerekçeleri konusunda hiçbir açıklama yapmadı!

Özgür Özel, Cemil Tugay, Andaç Pamuk yan yana...

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP Lideri Özgür Özel’e yakın isimlerden olan belediye iştiraki olan İzmir İnovasyon ve Teknoloji Firması Yönetim Kurulu Başkanı Andaç Pamuk’u görevden aldı. Başarılı ve gelecek vaat eden Pamuk’un yerine CHP İl Başkanı Güç’e yakın bir ismin geleceği konuşuluyor.

Merve Doğan da görevden alındı!

Andaç Pamuk’un ardından 1,5 yıldır görevde olan İZELMAN Genel Yardımcısı Merve Doğan da görevden alındı. İzmir Büyükşehir Belediyesi üst düzey iki görevden alma işlemi için şu ana kadar bir açıklama yapmadı. Doğan, Buca Belediyesi Meclis Üyeliği görevinin yanı sıra, Buca Belediyesi Başkan Aday adaylığı çalışmalarında da bulunmuştu.

Doğan’ın yerine Caner Peynirci gelecek…

Kulislerde Doğan’ın yerine İZFAŞ Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Caner Peynirci’nin geleceği konuşuluyor. CHP Afyonkarahisar Şuhut İlçe Başkanlığı görevini yürütürken İZFAŞ’a atanan Peynirci’nin gelişim, ‘İthal yönetici’ eleştirilerine sebep olmuştu.