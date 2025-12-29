Son Mühür / Osman Günden - CHP lideri Özgür Özel, Buca Kırıklar Cezaevi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Özel ziyaret kapsamında, Mehmet Murat Çalık, Tunç Soyer, Heval Savaş Kaya ve Mehmet Ali Çalışkan'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, kendisine yöneltilen İHA sorusuna ise dikkat çeken bir yanıt verdi.

"TSK'nın bir dandik İHA'yı düşüremediğini mi iddia ediyorsunuz?"

Dezenformasyon konusu hakkında konuşan Özel, "Bu İHA Ankara'ya kadar gelmesinde utanacaklarına, düşürülmesine övünüyorlardı. Türkiye'de bir radarımız var NATO'ya entegre. Tespit NATO üssü tarafından fark ediliyor. F-16 kaldırılıyor. İki saat kadar İHA'yı takip ediyorlar. İncirlik Üssü'nden yeni bir F-16 kaldırılıyor. Düşür emri verilince Ankara yakınlarında düşürülüyor. Buradaki tutukluk siyasi tutukluktan kaynaklanıyor. Kimse bana 2.5 saat boyunca yakalanıp düşürülemedi diyemez. Her şey de ben diyorsun ya. Rus uçağı düşürüldüğünde talimatı ben verdim deyip 33 askerimizin şehit olacağı misillemelere Türkiye'yi muhatap ettin ya. Bir dezenformasyon varsa Sayın Duran'ın yaptığı dezenformasyondur. TSK'nın bir dandik İHA'yı düşüremediğini mi iddia ediyorsunuz? Esas bu dezenformasyon. Siyasi sorumluluklarına laf dolandırarak yapmasınlar. Hiçbir yerini de yalanlayamıyorlar." ifadelerini kullandı.