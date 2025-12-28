Kar yağışını görmek isteyen İzmirliler, kentin yüksek kesimleri olan Spil Dağı Milli Parkı, Beşpınar Köyü ile Bornova, Gaziemir ve Ödemiş’in yüksek bölgelerine yöneldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan uyarıda, Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Ayrıca kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riskinin bulunduğu belirtildi.

Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak görülecek. İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun Ardahan, Kars ve Erzurum dışındaki bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu’nun Batman ve Mardin hariç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.