Son Mühür - İki gündür soğuk hava dalgasının etkili olduğu İzmir’in yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Spil Dağı ile Yamanlar Dağı’nda etkili olan kar yağışıyla birlikte, yer yer sisin de görüldüğü kara yolunda görüş mesafesinin zaman zaman azaldığı gözlendi.
Kemalpaşa, Bornova ve Ödemiş'te kar yağışı
İzmir’de uzun süredir beklenen kış mevsimi, yılın ilk karıyla kendini gösterdi. Kentin yüksek kesimlerinde, özellikle Kemalpaşa, Bornova ve Ödemiş’in yüksek noktalarında kar yağışı etkili oldu. Ancak İzmir genelinde kar yağışının etkisi sınırlı kaldı ve şehir merkezinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Buzlanmaya karşı uyarı
Meteoroloji yetkilileri, yağışın kısa süreli ve hafif olacağını, şehir merkezinde ise karın etkili olmayacağını bildirdi. Bu nedenle İzmir’de yaşayanlar, yılın ilk karını daha çok yüksek kesimlerde gözlemledi. Yetkililer, yüksek rakımlı bölgelerde yaşayan vatandaşları özellikle sabaha karşı oluşabilecek buzlanma ve kaygan zemin riskine karşı uyarırken, sürücülerden de araçlarını kış koşullarına uygun şekilde hazırlamaları ve yola çıkarken dikkatli olmaları istendi.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu
Kar yağışını görmek isteyen İzmirliler, kentin yüksek kesimleri olan Spil Dağı Milli Parkı, Beşpınar Köyü ile Bornova, Gaziemir ve Ödemiş’in yüksek bölgelerine yöneldi.
29 Aralık 2025 Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan uyarıda, Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi. Ayrıca kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riskinin bulunduğu belirtildi.
Meteoroloji’nin son değerlendirmelerine göre yurt genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları ile Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Manisa ve Giresun çevreleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinde yağmur ve sağanak görülecek. İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun Ardahan, Kars ve Erzurum dışındaki bölgeleri ile Güneydoğu Anadolu’nun Batman ve Mardin hariç kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Batı Karadeniz’de (Sinop hariç) yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.