Son Mühür - Yalova’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin polise ateş açması sonucu çıkan çatışmada 3 polis şehit oldu. Çatışmada ayrıca 8 polis ile 1 bekçi yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili yaptığı açıklamada şehit ve yaralı sayısını kamuoyuyla paylaştı.

Dezenformasyon paylaşımları mercek altında

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının ardından sosyal medya platformlarında yapılan ve gerçeğe aykırı olduğu değerlendirilen paylaşımlar hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 28 Aralık 2025 tarihinde Yalova’da meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan dezenformasyon içerikli paylaşımların incelendiği belirtildi. Açıklamada, bu paylaşımlar hakkında “Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” suçu kapsamında resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.