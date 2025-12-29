Türk Dil Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen “Yılın Kelimesi/Kavramı” çalışmasının 2025 sonuçları belli oldu.

Süreç üniversite iş birliğiyle yürütüldü

Çalışmanın, Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle yürütüldüğü bildirildi.

Süreç boyunca hem akademisyenlerin değerlendirmeleri hem de kamuoyundan gelen öneriler dikkate alındı. Seçimlerde, toplumsal değişim, dijitalleşme ve kültürel dönüşüm başlıkları ön plana çıktı.

Beş kavram halk oylamasına sunuldu

Değerlendirme Kurulu’nun çalışmaları ve vatandaşlardan gelen öneriler doğrultusunda 2025 yılı için beş kelime/kavram finale kaldı. Halk oylamasına sunulan kavramlar şu şekilde sıralandı:

Dijital vicdan

Vicdani körlük

Çorak

Eylemsiz merhamet

Tek tipleşme

Kavramların, günümüz toplumunun yaşadığı etik, sosyal ve dijital dönüşümleri yansıttığı vurgulandı.

Oylama süreci 28 Aralık’ta tamamlandı

22 Aralık’ta başlayan halk oylaması, 28 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 17.30 itibarıyla sona erdi. Türkiye genelinde yoğun katılımın olduğu oylamada, en fazla oy alan kavram “Dijital vicdan” oldu.

Sonucu Bakan Ersoy duyurdu

2025 yılının kelimesi, Mehmet Nuri Ersoy tarafından kamuoyuna açıklandı. Ersoy, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı ‘Dijital vicdan’ olmuştur.”