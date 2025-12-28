Necmettin Nursaçan'ın uzun yıllar süren hayat yolculuğundaki en büyük destekçisi olan Pakize Nursaçan, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle 28 Aralık 2025 tarihinde hayata gözlerini yumdu. Ailesi ve yakınları tarafından yapılan açıklamada, Nursaçan'ın vefatı büyük bir metanet ve taziye mesajlarıyla karşılandı.

Cenaze programına dair detaylar da ailesi tarafından netlik kazandırıldı. Pakize Nursaçan'ın cenazesi, Kayseri Hulusi Akar Camii'nde kılınacak namazın ardından ebedi istirahatgahına defnediliyor. Şehir protokolünün, din görevlilerinin ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşecek olan törende, Necmettin Nursaçan taziyeleri kabul ediyor. Uzun yıllar süren birliktelikleri ve sosyal hayattaki mütevazı duruşuyla bilinen Pakize Nursaçan'ın kaybı, dini camiada ve sosyal medyada geniş yankı buldu.

Pakize Nursaçan Kimdir?

Pakize Nursaçan, Kayseri’nin köklü ailelerinden birine mensup olarak dünyaya geldi. Yaşamı boyunca mütevazı ve örnek bir hayat süren Nursaçan, kamuoyunda daha çok eşi Necmettin Nursaçan ile olan örnek evliliği ve ona verdiği manevi destekle tanındı. Necmettin Nursaçan'ın Diyanet'teki üst düzey görevleri ve televizyon programları süresince her zaman yanında duran Pakize Nursaçan, ailesine olan bağlılığı ve hayırsever kişiliğiyle çevresinde büyük saygı gördü.

Eşiyle olan evliliğinden çocukları bulunan Pakize Nursaçan, hayatını ailesine ve manevi değerlerin yaşatılmasına adadı. Necmettin Nursaçan'ın her fırsatta "hayat arkadaşım ve yoldaşım" olarak nitelendirdiği Nursaçan, Kayseri’de geleneksel aile yapısının ve nezaketin temsilcilerinden biri olarak kabul edildi. Ölümü, sadece ailesi için değil, onu tanıyan ve eşinin hizmetlerinden dolayı ona saygı duyan tüm halk için büyük bir boşluk yarattı.

Pakize Nursaçan Neden Öldü?

Pakize Nursaçan'ın ölüm nedeni, yaşlılığa bağlı komplikasyonlar ve bir süredir tedavi gördüğü kronik hastalıklar olarak belirtildi. Hastanede devam eden yoğun bakım ve tedavi sürecinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Nursaçan, sabah saatlerinde vefat etti. Sağlık durumunun son haftalarda ağırlaştığı, ancak ailesinin bu süreci mahremiyet içerisinde ve büyük bir tevekkülle takip ettiği öğrenildi.

Vefat haberinin ardından Diyanet İşleri Başkanı başta olmak üzere birçok siyasi lider ve sivil toplum kuruluşu resmi başsağlığı mesajı yayınladı. Necmettin Nursaçan'ın dini konulardaki derin bilgisi ve halkla kurduğu samimi bağ nedeniyle, eşinin vefatı geniş bir kitle tarafından paylaşılan ortak bir acıya dönüştü. Sevenleri, Pakize Nursaçan'ı dualarla uğurlarken, onun geride bıraktığı nezaket dolu anılarını ve iyilik mirasını yâd ediyor.