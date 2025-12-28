Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde etkili olan ve etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda fırtına ve kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artıracağı belirtilerek, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için il genelindeki tüm resmî ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu.

Hakkari

Hakkari’de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Hakkari Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceğini, saat 09.00’dan sonra kar yağışının başlayacağını, öğle saatlerinde ise etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin yüksek olduğunu açıkladı.

Vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda, Hakkari il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime ara verildi. Ayrıca bazı kamu personeline idari izin verilecek; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.

Mardin

Mardin’de beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kar yağışı ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi. Beklenen kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verileceği ifade edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Kırşehir