Son Mühür - Türkiye’nin farklı bölgelerinde etkisini artıran kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime 1 gün ara verildi. Valiliklerin yaptığı açıklamalarda, öğrenci ve vatandaşların güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanırken, belirli kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı bildirildi.
29 Aralık 2025 Hangi ilde okullar tatil?
Bartın
Bartın’da 2 gündür devam eden kar yağışı, gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Bartın Valiliği, kuvvetli kar yağışı, fırtına ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Engelli, malul ve hamile kamu çalışanları ile çocuğu kreş ve anaokuluna giden kadın personel idari izinli sayılacak. Sağlık ve güvenlik gibi 24 saat esasına göre çalışan personelin durumu ise ilgili birimlerce değerlendirilecek.
Düzce
Düzce’de hafta sonu etkili olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilik açıklamasına göre, il genelindeki tüm resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur’an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim yapılmayacak. Kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanları idari izinli sayılacak.
Van
Van’da yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumları, Halk Eğitim Merkezleri, RAM, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezlerinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Engelli ve hamile kamu çalışanları ile 0-6 yaş çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak.
Karabük
Karabük’te etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Karabük Valiliği, il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel de idari izinli sayılacak.
Bolu
Bolu’da etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelindeki resmî ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Bolu Valiliği, rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil tüm eğitim kurumlarını kapsayan tatil kararını açıkladı. Ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamile ve engelli personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ise ilgili birimlerce değerlendirilecek.
Bitlis
Bitlis’te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Bitlis Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son değerlendirmelere göre il genelinde yer yer yoğun ve kuvvetli kar yağışının beklendiğini açıkladı.
Muş
Muş’ta yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Üniversiteler hariç, il genelindeki tüm resmî ve özel okullar tatil edildi. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli, ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş veya anaokuluna giden kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacak.
Zonguldak
Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kent genelinde etkili olan ve etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildiğini açıkladı. Vali Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda fırtına ve kar yağışının sabah saatlerinde etkisini artıracağı belirtilerek, vatandaşların ve öğrencilerin güvenliği için il genelindeki tüm resmî ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği duyuruldu.
Hakkari
Hakkari’de yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Aralık 2025 Pazartesi günü il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Hakkari Valiliği, meteorolojik değerlendirmelere göre sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarının eksi derecelerde seyredeceğini, saat 09.00’dan sonra kar yağışının başlayacağını, öğle saatlerinde ise etkisini artıracağı ve buzlanma riskinin yüksek olduğunu açıkladı.
Vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan karar doğrultusunda, Hakkari il genelindeki tüm resmî ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime ara verildi. Ayrıca bazı kamu personeline idari izin verilecek; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği, kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri ile 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 1 gün süreyle idari izinli sayılacak.
Mardin
Mardin’de beklenen kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kar yağışı ve soğuk hava koşullarının il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi. Beklenen kar yağışı ve oluşabilecek buzlanma riskine karşı vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı vurgulanan açıklamada, Mardin genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime yarın ara verileceği ifade edildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Kırşehir
Kırşehir’de olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kırşehir Valiliği, 29 Aralık Pazartesi günü il genelindeki okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.
Yozgat
Yozgat’ta yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Yozgat Valiliği, düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Akdağmadeni, Sarıkaya, Çayıralan, Çandır ilçeleri ile kent merkezi, Saraykent ve Sorgun ilçelerinde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı.
Kastamonu
Kastamonu’da kar yağışı nedeniyle 5 ilçede taşımalı eğitime, 10 ilçede ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kastamonu Valiliği, kent merkezi ile İhsangazi, Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç ve Daday ilçelerinde tüm eğitim kurumlarında 29 Aralık Pazartesi günü eğitime ara verildiğini açıkladı. İnebolu, Çatalzeytin, Abana, Bozkurt ve Cide ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılamayacak. Ayrıca, eğitim-öğretime ara verilen bölgelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personel de 1 gün idari izinli sayılacak.
Beytüşşebap
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü il genelindeki resmî ve özel tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi. Kaymakamlık, buzlanma ve don riskine karşı öğrencilerin ve eğitim çalışanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla bu kararın alındığını duyurdu.
Çankırı
Çankırı’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Orta ve Yapraklı ilçelerindeki tüm okul kademeleri ve türlerinde (Kur’an kursları dahil) 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verileceği açıklandı. Bu ilçelerde kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile çocuğu anasınıfına giden anneler de 1 gün süreyle idari izinli sayılacak. Öte yandan Eldivan, Kurşunlu, Korgun ve Ilgaz ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Sinop
Sinop’ta etkili kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 29 Aralık 2025 Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı: "Bu kapsamda, Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verilmiştir."
Ağrı
Ağrı’da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köyler ve taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 29 Aralık 2025 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi. Valilik açıklamasında, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtilirken, köy okullarında eğitim gören öğrenciler ve bu okullarda görevli öğretmenler için de eğitim-öğretime ara verildiği kaydedildi.