Son Mühür - Zonguldak, Van, Karabük, Düzce, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi ile Kastamonu’nun Küre ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 28 Aralık Pazartesi günü okullar tatil edildi. Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi.

6 ilimizde okullar tatil eildi

Karabük

Karabük Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle pazartesi günü okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle; 29 Aralık Pazartesi günü Karabük il genelindeki her tür ve derecedeki resmî ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ve halk eğitimi merkezlerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile personel ile özel ihtiyaçlı personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kastamonu

Kastamonu’nun Küre ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemizde olumsuz hava şartları ve meteorolojik ikaz düzeyine bağlı olarak etkisini sürdürmeye devam eden kar yağışının neden olabileceği olumsuzluklar sebebiyle ilçemizdeki tüm okulların 29 Aralık 2025 Pazartesi günü yüz yüze eğitime ara verilmesine, ayrıca kurum ve kuruluşlarda görev yapan engelli ve hamile personelin 29 Aralık tarihinde 1 gün idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

Şırnak

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Beytüşşebap Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi:

"Etkili olan kar yağışı nedeniyle buzlanma ve don olayına karşı oluşabilecek risk göz önünde bulundurularak, öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin tüm eğitim çalışanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca ilçemiz ve genelindeki tüm resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir"

Zonguldak

Zonguldak Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte etkili olan ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen fırtına, yağmur ve kar yağışı nedeniyle 29 Aralık Pazartesi günü resmî ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, özel kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri ile il genelinde planlanan tüm e-sınav faaliyetlerinin aynı tarihte iptal edildiği, engelli ve hamile kamu personelinin de söz konusu günde idari izinli sayılacağı kaydedildi. Van Van’da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Van Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: ''Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirmeler neticesinde, Van'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 29.12.2025 Pazartesi günü (yarın) ilimiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (RAM, Halk Eğitim Merkezleri, Aile Destek Merkezleri ve Rehabilitasyon Merkezleri dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" Düzce Düzce’de devam eden kar yağışı ve Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları dikkate alınarak okullar bir gün süreyle tatil edildi. Ayrıca kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da bir gün idari izinli sayılacağı bildirildi: "Hafta sonu boyunca vilayetimiz genelinde etkili olan ve meteorolojik tahminlere göre yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda; 29 Aralık 2025 Pazartesi vilayetimiz genelinde resmî ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ile Kur'an kurslarında (yetişkinler hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca; kreş ve anaokuluna devam eden çocuğu olan kadın personel ile (sağlık, güvenlik gibi 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği ilgili birimler tarafından değerlendirilerek planlanacaktır) malûl, engelli ve hamile kamu çalışanları da 1 (bir) gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederiz"