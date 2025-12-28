Güllü’nün ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Sultan Nur Ulu’ya ise ev hapsi cezası verilmişti.

Güllü’nün ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, A Haber canlı yayınında gündemi sarsan açıklamalarda bulundu:

''Ne varsa yanıtlayacağım''

"Annemle her zaman aramız iyiydi. Tuğyan, annemin konuşmadığı kişilerle konuşurdu. Bu zamana kadar susmak istiyordum ancak bundan sonra merak edilen ne varsa yanıtlayacağım. Ben hastaneye giderken aklımda hiçbir şüphe yoktu. Bu bir kaza demiştim. Özellikle ablamın bayılmasını falan gördüğümde bu olayın bir kaza olduğunu düşünüyordum. Annemin yanındayken bana intihar haberleri olduğu söylendi. Bir açıklama yapılması gerektiği ifade edilince, 'Bir metin hazırlayın, verin; ben anlatayım' dedim"

''Öyle bir karakteri var''

"01.42'de ablam annemin öldüğü haberini vermek için beni aradığında çığlık atıyordu. Daha sonra yola çıkarak 03.10'da ise Çınarcık'a vardım. Ablam ile annem arasında, her anne–kız ilişkisinde olabileceği gibi zaman zaman tartışmalar yaşanırdı. Herkesin istediği gibi ben de gerçeklerin ortaya çıkmasını istiyorum. Ablamın bunları yapıp yapmadığının herkes gibi benim de açıklığa kavuşmasını istiyorum. Ablam ilişkiler konusunda duygusal ve kırılgan bir yapıya sahiptir. Hayatındaki insanlar için kolaylıkla kavga edebilecek biridir. Kimseye iftira atmak ya da vebal almak istemem; ancak böyle bir şeyi yapabilecek bir karakteri de vardır.''

''Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır''

''Bu cinayette uzaktan yakına her kimin parmağı varsa şikayetçiyim. Annem, ablamın birlikte olduğu kişi olan Kervan'dan hoşlanmazdı. Bir keresinde Ablam, Kervan'ı görmek için aşağı indiğinde annem ona engel olmak istedi ve aralarında ciddi bir tartışma yaşanmıştı. Annemin sigortalarından uzaktan yakına bilgim yoktu. Bu işlerle Rahmi abi bakardı. Ayrıca bankalardan gelen belgelerde annemin sigortası yoktu. Annem genelde yeşil çantasını her zaman yanında taşırdı. Nakit parayı pek üzerinde tutmaz, eline geçen parayı hemen altına yatırırdı. Ablam katilse bunu Kervan için yapmıştır."