Son Mühür- Yalova’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. Operasyonda 7 polis memuru yaralandı.

Olayın ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), gelişmeye ilişkin geçici yayın yasağı getirildiğini duyurdu.

Elmalık Köyü yolunda operasyon

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından, merkeze bağlı Elmalık köyü yolu üzerinde bulunan bir adrese IŞİD’e yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin eve girişi sırasında şüphelilerin silahla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.

Şüpheliler ateş açtı, polisler yaralandı

Operasyon sırasında yaşanan silahlı çatışmada 7 polis memuru yaralandı. Yaralı polislerin sağlık durumlarına ilişkin resmi makamlarca henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmazken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Bölgeye takviye ekipler sevk edildi.

RTÜK’ten geçici yayın yasağı kararı

Yaşanan çatışmanın ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), olayla ilgili geçici yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

RTÜK tarafından yapılan duyuruda, soruşturma sürecinin sağlıklı yürütülmesi ve kamu güvenliği gerekçesiyle bu kararın alındığı belirtildi.

RTÜK’ün açıklaması kamuoyuyla paylaşıldı

RTÜK’ten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Yalova ilimizde terör örgütü DAEŞ’e yönelik yürütülen operasyon kapsamında meydana gelen olayla ilgili olarak geçici yayın yasağı getirilmiştir.

Bu kapsamda; süreçle ilgili resmi makamlarca yapılacak açıklamalar dışında yayın yapılmaması önem arz etmektedir.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşların, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sorumlu yayıncılık anlayışıyla hareket etmeleri gerekmektedir.”

Soruşturma sürdürülüyor

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Operasyonun kapsamı, gözaltı olup olmadığı ve şüphelilerin kimliklerine ilişkin detayların, resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalarla netleşmesi bekleniyor.