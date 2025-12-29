İddialara göre olay, 11 Temmuz’da Küçükçekmece’de meydana geldi. 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz’ın, birlikte olduğu Cemil Koç tarafından öldürüldüğü, ardından cesedinin bir bavula konularak Eyüpsultan’da yol kenarına bırakıldığı öne sürüldü.

Olayın ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Koç’un da aralarında bulunduğu 9 kişi hakkında dava açıldı.

İddianame: Ayşe Tokyaz “maktul”, Esra Tokyaz “müşteki”

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ayşe Tokyaz “maktul”, ikiz kardeşi Esra Tokyaz “müşteki” olarak yer aldı. Cemil Koç ile birlikte toplam 9 kişi ise “şüpheli” sıfatıyla iddianamede gösterildi.

Görüntülü konuşmada darp izleri fark edildi

İddianameye göre Esra Tokyaz, olay günü Halkalı Polis Merkezi’ne giderek ifade verdi. İfadesinde, kız kardeşi Ayşe Tokyaz ile olaydan kısa süre önce görüntülü konuştuğunu belirten Esra Tokyaz, görüşme sırasında kardeşinin yüzünde ve ağzında morluklar bulunduğunu, kanlar içinde olduğunu söyledi.

Ayşe Tokyaz’ın, bu konuşmada Cemil Koç tarafından darp edildiğini ifade ettiği ve bulunduğu adresi paylaştığı aktarıldı.

Kapıyı Cemil Koç açtı, “Burada değil” dedi

Esra Tokyaz’ın, verilen adrese giderek kardeşini görmek istediği, kapıyı Cemil Koç’un açtığı, Koç’un ise Ayşe Tokyaz’ın evde olmadığını söylediği belirtildi.

Bunun üzerine Esra Tokyaz’ın üç gün boyunca kardeşine ulaşmaya çalıştığı, sonuç alamayınca durumu polise bildirdiği ve Cemil Koç’tan, kardeşini darp ettiği ve alıkoyduğu iddiasıyla şikayetçi olduğu kaydedildi.

Şüphelinin geçmişi: 8 ayrı adli suç kaydı

İddianamede, Cemil Koç’un polis memurluğundan ihraç edildiği ve geçmişte 1 şüpheli ölüm, 3 kasten yaralama, 1 tehdit olmak üzere toplam 8 ayrı adli suç kaydının bulunduğu bilgisi yer aldı. Ayşe Tokyaz ile Koç’un bir süredir sevgili oldukları, Tokyaz’ın zaman zaman Koç’un evinde kaldığı belirtildi.

Olaydan dört gün önce kavga, ardından kayboluş

Dosyaya giren bilgilere göre Ayşe Tokyaz, olaydan dört gün önce, 7 Temmuz’da Cemil Koç’un evine gitti. Burada yaşanan kavganın ardından Beşiktaş’ta kaldığı öğrenci yurduna döndü.

Aynı gün ikiz kardeşi Esra Tokyaz’ı görüntülü arayan Ayşe Tokyaz’ın yüzünde darp izleri ve kanama olduğu, bu yaralanmaların Cemil Koç tarafından gerçekleştirildiğini söylediği aktarıldı.

Ayakkabılar kapı önündeydi, endişe büyüdü

Esra Tokyaz’ın, yanına Cemal Arslan’ı alarak tekrar eve gittiği, kapıyı yine Cemil Koç’un açtığı, Ayşe Tokyaz’ın evden ayrıldığının söylendiği ancak kapı önünde Ayşe’ye ait ayakkabıların görülmesi üzerine Tokyaz’ın hayatından endişe ederek polis merkezine başvurduğu iddianamede ayrıntılı şekilde anlatıldı.

ATK raporu: Ölüm nedeni beyin kanaması

Adli Tıp Kurumu İstanbul Morg İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan otopsi raporuna da iddianamede yer verildi.

Raporda, Ayşe Tokyaz’ın vücudunda kokain türü maddelere rastlandığı, safra kesesi ve idrarında uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin tespit edildiği belirtildi.

Tokyaz’ın ölümünün, künt kafa travmasına bağlı nazal kemik kırığı ile birlikte gelişen beyin kanaması sonucu meydana geldiği, kafatası ve alt dudakta darp bulguları ile giysilerinde kan lekeleri bulunduğu kaydedildi.

Ağırlaştırılmış müebbet talebi

Savcılık, Cemil Koç hakkında “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Ayrıca “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “şantaj” suçlarından 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu bulunan diğer 7 sanık hakkında ise “kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmeye yardım etme” suçundan 15 ila 20 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Oğuz Kal hakkında da suça iştirak ettiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet ve diğer suçlardan 3 ila 12 yıl arasında hapis cezası istendi.

Dava bugün başlıyor

Hazırlanan iddianame, Küçükçekmece 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması bugün görülecek. Sanıklar, kamuoyunun yakından takip ettiği davada ilk kez hakim karşısına çıkacak.