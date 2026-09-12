ABD Başkanı Donald Trump, kendi golf sahalarından birinde düzenlenecek bir turnuvaya katılmak üzere İrlanda'ya geldi. Trump, turnuva öncesi başkent Dublin'de İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ile görüşme gerçekleştirdi. Trump 15 dakika süren görüşmenin ardından aracına doğru ilerlerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Ham Petrol Boru Hattı'na gerçekleştirilen saldırıdan İran'ın sorumlu olup olmadığı sorusuna Trump, "Muhtemelen, onlar" cevabını verdi. Trump, "Husiler bizimle savaşmak istemiyor. Bizim bu işe karışmamızı hiç istemiyorlar ve çoğu geminin geçmesine izin veriyorlar. Sadece bir ülke var ki ondan pek memnun değiller ve biz de bunu halledeceğiz" ifadelerini kullandı. Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile "iyi bir arkadaş" olduklarını belirten Trump, "Her şey yoluna girecek" dedi.

Trump daha sonra İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüşme gerçekleştirdi. Trump, Martin ile ticaret hakkında görüştüklerini ve ABD ile İrlanda'nın "çok iyi iş çıkardığını" söyledi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, İran savaşının ne zaman biteceği sorusuna, "Bence çok yakında. Muhtemelen ara seçimlerden hemen sonra olacak. Seçimi zorlaştırmak için olabildiğince uzun süre beklemeye çalışıyorlar. Ama bence insanlar bunun farkında. Bu gerçekleştiğinde petrol fiyatları hızla düşecek" şeklinde cevap verdi.



"Gazze konusunda harika iş çıkardık"

ABD'nin İsrail'in Gazze'deki soykırımını kolaylaştırdığı ve İsrail'in Batı Şeria'yı yasa dışı şekilde işgal ettiği yönündeki suçlamalarla ilgili sorulan soruya Trump, "Gazze'de ateşi söndürdük ve tüm rehineleri geri aldık. Şu anda Gazze'de çok az şey oluyor. Şu anda orada çok iyi ilişkiler kuruluyor. Bu oldukça şaşırtıcı. Bence harika bir iş çıkardık" şeklinde cevap verdi.



İrlanda-Kuzey İrlanda meselesi

ABD Başkanı Donald Trump, İrlanda ve Kuzey İrlanda'nın birleşme meselesine ilişkin, "Herhangi bir sorun çıkarmak istemem ama şunu söyleyeyim, birliğin sağlanmasını çok isterim. Her iki tarafta da arkadaşlarım var. Harika insanlar. İrlandalılar işte. Nasıl kötü olabilirler ki, değil mi? Birleşmelerini çok isterdim. Bunun gerçekleşmesi herkes için büyük bir başarı olurdu diye düşünüyorum. Er ya da geç gerçekleşecek. Benim bakış açıma göre er ya da geç olacak. Olacak. Bunu konuşuyorduk. Bu işi başlatacak doğru adamı buraya getirdiniz. Ama evet, bence harika bir şey olurdu. Elbette, İngiltere'nin de bu konuda söyleyecekleri olacaktır. Ama bence bu harika bir şey olurdu. Nasıl kötü olabilir ki?" ifadelerini kullandı.