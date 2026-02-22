Son Mühür - Türk sinema ve televizyonunun usta oyuncularından Ali Tutal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 76 yaşındaki sanatçı, geçirdiği beyin kanaması sonrası 27 Ocak’tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Geçtiğimiz yıl mart ayında da kalp krizi geçiren Tutal’ın bir süre hastanede tedavi gördüğü, entübe edildikten sonra sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.
“Geniş Aile”, “Bereketli Topraklar Üzerinde” ve “Hemşo” gibi yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncunun vefatını, oyuncu Fırat Tanış sosyal medya hesabından, “Kıymetli abimiz, sinema emekçisi, oyuncu Ali Tutal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum...” sözleriyle duyurdu.
Ali Tutal kimdir?
Türk sinema ve televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Ali Tutal, 1950 yılında Diyarbakır’da doğdu. Siyasal İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra çalışma hayatına atılan Tutal, sinema kariyerine 1975-1976 yıllarında adım attı. Oyunculuk yaşamı boyunca 50’den fazla sinema filmi ile 20’nin üzerinde televizyon dizisinde rol alan sanatçı, aynı zamanda teknik alanlarda da görev yaparak dublaj süpervizörlüğü ve yerel aksan danışmanlığı gibi çalışmalarda bulundu.