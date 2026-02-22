Son Mühür - Türk sinema ve televizyonunun usta oyuncularından Ali Tutal, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 76 yaşındaki sanatçı, geçirdiği beyin kanaması sonrası 27 Ocak’tan bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu. Geçtiğimiz yıl mart ayında da kalp krizi geçiren Tutal’ın bir süre hastanede tedavi gördüğü, entübe edildikten sonra sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilmişti.

“Geniş Aile”, “Bereketli Topraklar Üzerinde” ve “Hemşo” gibi yapımlardaki performansıyla hafızalara kazınan usta oyuncunun vefatını, oyuncu Fırat Tanış sosyal medya hesabından, “Kıymetli abimiz, sinema emekçisi, oyuncu Ali Tutal’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum...” sözleriyle duyurdu.

Ali Tutal kimdir?