Son Mühür - İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, uluslararası sularda alıkonulan ve kötü muameleye maruz kaldıkları öne sürülen Küresel Sumud Filosu aktivistlerini Usdud (Aşdod) Limanı’nda provoke etmeye çalıştı.

İşgalci İsrail'in işkencesi...

Itamar Ben-Gvir, ABD merkezli sosyal medya platformu X hesabından, aktivistlerin tutulduğu Aşdod Limanı’na yaptığı ziyarete ilişkin görüntüleri paylaştı. Görüntülerde İsrail güvenlik güçlerinin aktivistlere yönelik sert müdahalesi de yer aldı.

Ben-Gvir'den provokasyon...

Görüntülerde, Itamar Ben-Gvir’in geçtiği sırada bir kadın aktivistin “Özgür Filistin” sloganı attığı, ardından İsrail polisinin kadını sert şekilde müdahale ederek yere yatırdığı görülüyor. O anlarda Ben-Gvir’in ise “İşte böyle yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandığı duyuluyor.

İnsanlık dışı görüntüler gündem oldu

Görüntülerde Itamar Ben-Gvir’in aktivistlerin bulunduğu alanda İsrail bayrağı sallayarak “Çok yaşa İsrail” sloganı attığı ve grubu provoke etmeye çalıştığı görülüyor. Ben-Gvir’in “İsrail’e hoş geldiniz” mesajıyla paylaştığı görüntülerde, aktivistlerin limanda elleri kelepçeli şekilde diz çöktürülerek toplu halde tutulduğu dikkat çekiyor.

Aralarında Türkler de var

İsrail ordusu, 18 Mayıs’ta Gazze’ye doğru uluslararası sularda ilerleyen ve 44 ülkeden 428 aktivistin bulunduğu 50 teknelik filoya müdahalede bulundu. Operasyonda aktivistlerin hukuka aykırı şekilde alıkonulduğu öne sürülürken, filoda 78 Türk vatandaşının da yer aldığı belirtildi. Gözaltına alınan aktivistler daha sonra İsrail’in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı’na götürüldü.