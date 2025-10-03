Son Mühür- İstanbul Beyoğlu’nda bir restorandan haraç istediği öne sürülen oyuncu Ufuk Bayraktar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Bayraktar’ın “İşyerinde birden fazla kişi ile birlikte yağma” suçundan 7,5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İddianame tamamlandı

Soruşturma kapsamında Bayraktar’ın, esnafın işyerine giderek para talep ettiği, ardından çıkan tartışmada yumruk attığı iddia edildi. Savcılık, dosyada yer alan ifadeler ve görüntüler doğrultusunda iddianame hazırlayarak mahkemeye sundu.

Gözaltına alınıp serbest kalmıştı

Olayın ardından gözaltına alınan Bayraktar, çıkarıldığı mahkemece tutuklama talebiyle sevk edilmiş, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ne olmuştu?

Ezel dizisinde “Ramiz Dayı’nın gençliği” rolüyle tanınan Ufuk Bayraktar’ın, Beyoğlu’nda bir restoranı basarak 25 bin lira istediği görüntüler basına yansımıştı. İddiaya göre oyuncu, talebine yanıt alamayınca aynı işletmeye tekrar giderek bu kez 10 bin lira talep etti.