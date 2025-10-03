İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mabel Matiz’in asıl adıyla Fatih Karaca’ya ait ‘Perperişan’ isimli şarkının sözlerinde müstehcen betimlemeler bulunduğu öne sürüldü.

Şarkı sözlerinin “cinsel arzuyu dolaylı yoldan tahrik edici, bedensel ve ruhsal metaforlarla erotik çağrışımlar yaptığı” belirtilerek, çocuklar için sakıncalı içerik barındırdığı ifade edildi.

Çocukların korunması için tehlike arz ettiği ileri sürüldü

İddianamede, şarkının dijital platformlarda aleni biçimde yayınlandığı ve herhangi bir yaş sınırlaması uygulanmadığına dikkat çekildi. Bu durumun, kamu düzeni ve çocukların korunması açısından risk oluşturduğu kaydedildi.

Şarkıcı savunmasını yeterli bulunmadı

Savcılık dosyasında, Mabel Matiz’in ifadesine de yer verildi. Şarkıcı, “diyo şeytan üstüne atla da sal kuşu hanesine” sözünü sevdiği kişiye haber göndermek anlamında kullandığını belirtti.

İddianamede, şarkının bütününe bakıldığında bu savunmanın anlam bütünlüğünü karşılamadığı ve suçlamaları ortadan kaldırmadığı ifade edildi.

“Nitelikli Hal” değerlendirmesi

Çocukların erişebileceği platformlarda yayınlanmış olması nedeniyle suçun nitelikli halinin oluştuğu iddianamede vurgulandı. Bu gerekçeyle Mabel Matiz hakkında ağırlaştırılmış değerlendirme yapıldığı aktarıldı.

3 yıla kadar hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, Fatih Karaca’nın “müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.