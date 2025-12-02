Fal ve astroloji içerikli uygulamalar Faladdin ve Binnaz üzerinden “bilişim sistemi kurarak suç geliri elde etmek” ve bu gelirleri yurt dışına çıkarmakla suçlanan Sertaç Taşdelen, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

Tutuklu sanık sıfatıyla savunma yapan Taşdelen, suçlamaları reddederek şu ifadeleri kullandı:

“Bizim burada asla kara para aklamamız mümkün değildir. Benim tek gayem bu memlekette üretmek. Teknoloji ihracatı yaparak ülkemize kazandırmak.”

“Nişanlım yolumu gözlüyor, tahliyemi istiyorum”

Taşdelen, savunmasının devamında eğitim geçmişini ve kurduğu şirketi anlattı. Bilkent Üniversitesi’nden şeref derecesiyle mezun olduğunu belirten Taşdelen, yaklaşık 40 mühendisle teknoloji geliştirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

“Bu vatan için canımı vermeye niyetli, teknoloji üretmeye niyetli biriyim. Ben de bir ananın evladıyım. Yolumu gözleyen nişanlım var. Tahliyemi istiyorum.”

Cumhuriyet savcısı ise sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme ev hapsiyle tahliye kararı verdi

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Sertaç Taşdelen’in ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartı ile tahliyesine hükmetti. Duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianamede dikkat çeken suçlamalar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Taşdelen’in, 2019 yılında kurduğu Faladdin, Binnaz Abla ve internet sitesi uzantılı bilişim sistemlerini “fal bakmak, gaybdan haber vermek, medyumluk gibi suç teşkil eden eylemleri gerçekleştirmek amacıyla” oluşturduğu öne sürüldü.

İddianamede yer alan diğer tespitler şöyle sıralandı:

Uygulama üzerinden elde edilen gelirlerin suç geliri niteliği taşıdığı,

Vergilendirme üzerinden bu gelirlerin meşru kazançmış gibi gösterildiği,

Gelirlerin yurt dışına çıkarıldığı,

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu’nun 9 Ocak 2024’te fal ve medyumluk tanıtımı nedeniyle çeşitli yaptırımlar uyguladığı,

Taşdelen’in SGK kayıtlarında düşük gelir profili çizmesine rağmen,

5 kara aracı,

2 deniz taşıtı bulunduğu,

Banka hareketlerinde özellikle 2024–2025 yıllarında yüksek işlem hacmi tespit edildiği,

2024 yılına ilişkin nakit çekimlerin olağan dışı yüksek seviyede olduğu.

3 yıldan 7 yıla kadar hapis talebi

Savcılık, Taşdelen’in “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak” suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.