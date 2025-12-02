Son Mühür- Yöresel yemekleri, kahve geleneği ve tatlı kültürüyle dünya gastronomisinde önemli bir yer edinen Türk mutfağı, uluslararası platformlarda sık sık övgü topluyor. Ancak bu geniş yelpazenin içinde bazı lezzetler, herkesin damak tadına hitap etmiyor. Geçtiğimiz yıl karalahananın “dünyanın en kötü yemekleri” listesine girmesinin ardından, bu kez yeni bir Türk yemeği yine tartışmalı sıralamada yer aldı.

Taste Atlas, en düşük puan alan Türk yemeklerini açıkladı

Dünyaca ünlü gastronomi platformu Taste Atlas, kullanıcı oylarına göre belirlenen “En düşük beğeni alan Türk yemekleri” listesini paylaştı. Liste sosyal medyada büyük ilgi görürken, bazı yemeklerin sıralamadaki konumu şaşkınlık yarattı.

Kullanıcıların en az beğendiği 10 Türk yemeği

Platformun değerlendirmesine göre sıralama şu şekilde oluştu:

Kapuska

Beyin salatası

Kaymaklı kayısı

Mahluta

Osmanlı macunu

Kuzu kelle

Hoşaf

Türlü

Etli taze fasulye

Hanım göbeği

Kapuska neden düşük puan aldı?

Listede ilk sıraya yerleşen kapuska, özellikle kış aylarının vazgeçilmezi olarak biliniyor. Besleyici ve ekonomik olmasıyla bilinen bu yemek, yıllardır Anadolu sofralarının klasiği. Ancak kullanıcı oylarında listenin en alt sırasına yerleşmesi, gastronomi meraklıları arasında tartışma yarattı.

Hanım göbeği tatlısının son sırada olması dikkat çekti

Listenin 10. sırasında yer alan Hanım Göbeği, Türkiye’de oldukça sevilen bir şerbetli tatlı olarak biliniyor. Platformda düşük puan alması, sosyal medyada “Nasıl olur?” yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Gastronomi severler ikiye bölündü

Taste Atlas’ın yayımladığı liste, tartışmaları beraberinde getirdi.

Bir kesim listenin damak tadı farklılıklarını yansıttığını savunurken,

Diğerleri bazı yemeklerin haksız yere düşük puan alındığını belirtti.

Özellikle kapuska, hoşaf ve türlü gibi geleneksel tariflerin düşük sıralamada yer alması, Türkiye’de büyük bir tartışma konusu haline geldi.

Listenin açıklanmasının ardından özellikle X kullanıcıları çok sayıda paylaşım yaptı. Bazıları “Türk mutfağının değeri bilinmiyor” derken, bazı kullanıcılar da “Her güzel yemek sevilecek diye bir şey yok, damak zevki görecelidir” yorumlarında bulundu.