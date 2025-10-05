Son Mühür- Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar ve Mısır dışişleri bakanları, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşı sona erdirme yönündeki önerisini olumlu karşıladı. Bakanlar, Trump’ın hem tüm rehinelerin serbest bırakılmasına hem de uygulama mekanizmaları üzerine derhal müzakerelerin başlatılmasına yönelik çağrısına destek verdi.

Bombardımanın durdurulması ve ateşkes vurgusu

Ortak açıklamada, Başkan Trump’ın İsrail’e yönelik bombardımanı derhal durdurma ve takas anlaşmasını uygulamaya başlama çağrısının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bakanlar, bu gelişmenin “Gazze’de kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak” için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Ayrıca, Gazze halkının karşı karşıya olduğu ağır insani koşulların ivedilikle ele alınması gerektiğine dikkat çekildi.

Hamas’ın yetki devri memnuniyetle karşılandı

Açıklamada, Hamas’ın Gazze’deki yönetimi bağımsız teknokratlardan oluşacak geçici bir Filistin Yönetimi Komitesine devretme kararının da olumlu bulunduğu ifade edildi. Bakanlar, bu sürecin tüm yönleriyle ele alınması için derhal müzakerelerin başlatılmasının gerekliliğini vurguladı.

Ortak çabalarla kalıcı çözüm arayışı

Sekiz ülkenin dışişleri bakanları, savaşın sona erdirilmesi ve Gazze’ye sınırsız insani yardımın ulaştırılmasını güvence altına almak için ortak çabalarını yineledi. Ayrıca, Filistin halkının yerinden edilmesini önleyecek, sivillerin güvenliğini sağlayacak ve rehinelerin serbest bırakılmasını içeren kapsamlı bir anlaşmaya varmanın önemine işaret ettiler.

Bakanlar, Filistin Yönetimi’nin Gazze’ye geri dönmesi, Batı Şeria ile bütünleşmesi, İsrail’in tamamen çekilmesi ve Gazze’nin yeniden inşasıyla iki devletli çözümün önünü açacak bir güvenlik mekanizmasının oluşturulması çağrısında bulundular.