Son Mühür - ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta içinde Güney Kore’de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapması planlanan görüşme için bir neden görmediğini belirterek, Çin’in nadir toprak elementleri ihracatına getirdiği kısıtlamalara tepki gösterdi.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Çin’den yapılan ithalata yönelik kapsamlı bir gümrük vergisi artışı planladıklarını ifade etti.

''Çin için hayat zorlaşacak''

Trump'ın Çin'e söylediği flaş sözler şu şekilde:

Çin'de çok garip şeyler oluyor. Çok düşmanca davranmaya başladılar ve dünyanın dört bir yanındaki ülkelere mektuplar göndererek, nadir toprak elementleriyle ve aslında akıllarına gelen hemen her şeyle ilgili üretim unsurlarının tamamına ihracat kontrolleri getirmek istediklerini söylüyorlar.

Hatta Çin’de üretilmeyen şeyler için bile. Kimse böyle bir şey görmedi ama bu, özünde, piyasaları “tıkar” ve dünyanın neredeyse tüm ülkeleri için hayatı zorlaştırır, özellikle de Çin için. Diğer ülkelerden, bir anda ortaya çıkan bu büyük ticari düşmanlığa son derece öfkeli olduklarını belirten mesajlar aldık.

Son altı aydır Çin’le ilişkilerimiz gayet iyiydi; bu nedenle bu ticari hamle daha da şaşırtıcı oldu. Her zaman pusuda beklediklerini hissetmiştim ve her zamanki gibi yine haklı çıktım. Çin’in dünyayı “esir tutmasına” asla izin verilmemeli, ama anlaşılan o ki uzun zamandır planları buydu. Bu, “mıknatıslarla” ve sessizce tekelleştirdikleri diğer elementlerle başladı — en hafif tabirle karanlık ve düşmanca bir hamle.''

ABD Başkanı Donald Trump sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Ama Amerika Birleşik Devletleri’nin de tekel konumları var, Çin’inkinden çok daha güçlü ve kapsamlı. Ben sadece onları kullanmamayı seçtim — şimdiye kadar böyle bir sebep yoktu şimdiye kadar.

Gönderdikleri mektup sayfalarca uzunlukta ve diğer ülkelere vermek istemedikleri her bir elementi büyük bir ayrıntıyla listeliyor. Daha önce sıradan olan şeyler artık hiç de sıradan değil. Başkan Xi ile konuşmadım çünkü böyle bir sebep yoktu. Bu durum yalnızca benim için değil, Özgür Dünya liderlerinin tamamı için büyük bir sürpriz oldu.

İki hafta sonra Güney Kore’deki APEC Zirvesi’nde Başkan Xi ile görüşecektim ama artık bunun için bir neden kalmadı gibi görünüyor.''