Son Mühür- Nobel ödül komitesi üzerinde ABD Başkanı Donald Trump ismi üzerinden kurulan baskı boşa çıktı.

The Times of Israel gazetesi, ''Nobel Komitesi, Pazartesi günü Barış Ödülü kararını kesinleştirdi—Trump'ın aracılığıyla yapılan İsrail-Hamas rehine anlaşmasından önce—böylece onu 2025 ödülü için etkili bir şekilde saf dışı bıraktı.'' hatırlatmasında bulundu.

Nobel Barış Ödülü Venezuelalı kadın politikacı Maria Machado'ya gitti.

Ödül hayalleri bir başka bahara...



8 Ekim Perşembe günü Türkiye, Katar ve Mısır'ın devreye girmesinin ardından Hamas ateşkes konusunda ikna edilmiş, İsrail Kabinesi de ABD'nin baskısına boyun eğerek anlaşmayı kabul etmek zorunda kalmıştı.

7 Ekim saldırılarından bu yana kan ve gözyaşının durmadığı Gazze, yüzde 90'ının harap olduğu soykırıma varan saldırıların ardından nefes alma imkanı bulmuş oldu.

Gazze'deki trajediyi bitiren siyasetçi olarak Nobel Barış Ödülü alma hayalleri kuran Trump'ın ödül hayalleri de gelecek yıla kalmış görünüyor.

31 Ocak 2025'de kapanan ödül başvurularında aralarında Trump'ın da olduğu 338 aday yarışıyordu.